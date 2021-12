Zapfenstreich für die Kanzlerin: ein Blick auf eine andere Angela Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Donnerstag am Abend mit einem Großen Zapfenstreich von der Bundeswehr aus ihrem Amt verabschiedet. An einigen dieser Zeremonien hat sie bereits als Gast teilgenommen, hier beim Zapfenstreich für den ausscheidenden Bundespräsidenten Christian Wulff im Jahr 2012. © Quelle: Hannibal Hanschke/dpa