Zahl der Asylanträge in Deutschland steigt

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 23.10.2019, Wilmersdorf, Bundesallee, Berlin, Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist eine deutsche Bundesoberbehörde. *** Federal Office for Migration and Refugees Federal Office for Migration and Refugees, 23 10 2019, Wilmersdorf, Bundesallee, Berlin, Germany The Federal Office for Migration and Refugees is a higher federal authority in Germany © Quelle: imago images/Steinach