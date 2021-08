Wucherpreise bei PCR-Tests für den Urlaub? Britische Wettbewerbshüter prüfen Praktiken der Test-Anbieter

Anzeige

Die britische Wettbewerbsbehörde will die Preise von Corona-Tests für Reisende prüfen. Sie reagierte damit am Sonntag auf Äußerungen von Gesundheitsminister Sajid Javid, der zuvor erklärt, die hohen Preise für die geforderten PCR-Tests hielten manche Menschen davon aus, in den Urlaub zu fahren.

Die PCR-Tests kosten in Großbritannien rund 75 Pfund (88 Euro) pro Person oder 300 Pfund (350 Euro) für eine vierköpfige Familie. Es gibt allerdings auch Anbieter, die deutlich mehr verlangen. Die Preise der Anbieter, die auf einer Website der Regierung aufgelistet waren, reichten von 17 Pfund (20 Euro) bis 250 Pfund (295 Euro).

Wettbewerbshüter sollen gegen „unfaire Praktiken” vorgehen

Javid erklärte am Sonntag, er habe die Wettbewerbsbehörde aufgefordert, gegen „unfaire Praktiken“ von Test-Anbietern vorzugehen.

„Die Menschen sollten in der Lage sein, in den Urlaub zu fahren, sei es, um ihre Familie zu sehen oder einfach nur, um sich zu entspannen, ohne überhöhte Gebühren für PCR-Tests befürchten zu müssen“, erklärte er auf Twitter.

Die Wettbewerbsbehörde ist befugt, direkt einzugreifen, wenn sie unlautere Praktiken aufdeckt, aber sie kann auch Minister direkt beraten, damit diese schneller handeln können.