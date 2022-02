Selenskyj zeigt sich mit Spitzenpolitikern in Kiew: „Wir verteidigen die Ukraine“

Anzeige

Anzeige

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit weiteren ranghohen Politikern im Regierungsviertel von Kiew gezeigt. Er sei gemeinsam mit Ministerpräsident Denys Schmyhal sowie den Chefs der Präsidialverwaltung und des Parlaments in der ukrainischen Hauptstadt, sagte Selenskyj in einem kurzen Clip, den er am Freitagabend auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte und den auch das Verteidigungsministerium bei Twitter teilte.

Im Hintergrund des Videos ist das Präsidialamt zu sehen. „Wir sind alle hier“, sagte Selenskyj. Dazu schrieb er: „Wir sind in Kiew. Wir verteidigen die Ukraine.“

+++ Alle Entwicklungen im Liveblog +++

Anzeige

Damit reagierte Selenskyj, der wie die anderen Spitzenpolitiker ein Uniformhemd trug, auf Gerüchte, er verstecke sich in einem Bunker oder habe die Stadt verlassen.