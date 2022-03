FDP-Vize Kubicki hat sich mit Corona infiziert – und fehlt deshalb bei Impfpflichtdebatte im Bundestag

Anzeige

Berlin. Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki hat sich mit Corona infiziert. Das teilte er am Montagabend auf Facebook mit. „Ich habe dankenswerterweise nur leichte Grippesymptome, dennoch kann ich isolationsbedingt nicht an der Sitzungswoche des Deutschen Bundestages teilnehmen“, schrieb Kubicki. In dieser Woche soll unter anderem über die allgemeine Impfpflicht diskutiert und über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt werden.

„Ich hatte mich sehr auf die parlamentarische Auseinandersetzung gefreut, Corona hat leider einen Strich durch diese Pläne gemacht“, schrieb er weiter.

„Ich bin geboostert und trotzdem infektiös“

Kubicki will sich aber aus der Corona-Isolation heraus dafür einsetzen, dass es keine allgemeine Impfpflicht geben wird. Für eine schnelle „Rückkehr zur Normalität“ ist er hinsichtlich des Infektionsschutzgesetzes auch.

Der FDP-Politiker gibt an, nur leichte Grippesymptome zu haben. Sein Fazit: „Ich bin geboostert und trotzdem infektiös. Das zeigt, dass die staatlich verordnete Pflicht zur Impfung völlig sinnlos ist.“

Bundestagspräsidium wegen Corona dezimiert

Wolfgang Kubicki ist auch Vizepräsident im Bundestag. Im dortigen Präsidium ist er nicht der Einzige mit Corona. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) ist wegen eines positiven Tests in häuslicher Isolation. Vizepräsidentin Aydan Özoguz (SPD) fehlt ebenfalls wegen Corona. Vizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) ist anderweitig erkrankt.

Als verbleibende Vizepräsidentinnen sollen nun Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Petra Pau (Linke) die anstehenden Plenarsitzungen leiten.