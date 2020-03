Wohnraum und Infrastruktur zerstört – beinah eine Millionen Menschen aus Idlib vertrieben

Anzeige

Berlin. Zivilisten im syrischen Idlib haben nach Einschätzung von Hilfsorganisationen und Wissenschaftlern kaum noch Orte zum Leben. Das ergebe eine Auswertung von Satellitenbildern der nordwestsyrischen Provinz, teilten Save the Children, World Vision und die Humanitäre Initiative der Harvard-Universität am Mittwoch in Berlin anlässlich des neunten Jahrestages des Syrien-Konflikts mit.

Die Aufnahmen belegten das große Ausmaß der Zerstörung von Wohngebieten und Infrastruktur. Fast ein Drittel der Gebäude zweier Frontstädte seien durch die Kämpfe beschädigt oder zerstört worden. Für die früheren Einwohner sei eine Rückkehr damit nahezu unmöglich.

In der nordwestsyrischen Rebellenhochburg Idlib sind vor syrischen und russischen Angriffen Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Die Lage hat sich seit dem Beginn einer großangelegten Militäroffensive im April 2019 dramatisch verschärft.

Einige Gebiete scheinen weitgehend unbewohnbar

Die seit 2017 entstandenen Satellitenbilder zeigten demnach auch, dass Zivilisten in immer kleinere Gebiete gedrängt werden. Sie lebten dort unter unmenschlichen Bedingungen in größer werdenden Flüchtlingslagern, die sich auf ehemaligem Ackerland ausbreiteten. Zwei Flüchtlingslager im Norden von Idlib haben sich seit 2017 in der Größe mehr als verdoppelt.

Die vom "Signal"-Programm der Universität Harvard analysierten Satellitenbilder entstanden zwischen 2017 und dem 26. Februar 2020. "Einige Gebiete scheinen weitgehend unbewohnbar geworden zu sein. Wichtige Infrastruktur und Wohngebiete wurden durch Luftangriffe und Bodenkämpfe stark beschädigt", erklärte Caitlin Howarth vom "Signal"-Programm. "Noch immer hat Idlib mehr als drei Millionen Einwohner, aber ein Drittel von ihnen mussten in den vergangenen drei Monaten ihre Häuser verlassen."

RND/dpa