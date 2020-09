Wo kann man sich über Gesundheitsthemen informieren? Bund schafft neues Portal

Anzeige

Berlin. Zum 1. September ist ein neues Gesundheitsportal des Bundes an den Start gegangen. Auf der Website sollen sich Bürger schnell und verlässlich über Gesundheits- und Pflegethemen informieren können, wie das Bundesgesundheitsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Aufzurufen ist das Portal unter www.gesund.bund.de.

Den Angaben nach bietet das Portal Informationen über häufige Krankheitsbilder wie Krebserkrankungen oder Herzkreislaufstörungen. Zudem gebe es Beiträge zu Themenbereichen wie Pflege, Prävention und Digitalisierung. Darüber hinaus können Interessierte nach den passenden Ärzten und Krankenhäusern suchen. Die Inhalte sind dem Ministerium zufolge barrierefrei und in Gebärdensprache verfügbar. Das Angebot soll kontinuierlich ausgebaut werden.

Weitere Institute beteiligt

Neben dem Bundesgesundheitsministerium sind das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das Deutschen Krebsforschungszentrum und das Robert Koch-Institut an dem Portal beteiligt. Bei jedem Beitrag werde angegeben, wer die Inhalte fachlich geprüft hat, wie aktuell der Stand des Artikels ist und welche Quellen der Information zugrunde liegen.