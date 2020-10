Hat sich Trump im Rosengarten infiziert?

Anzeige

Berlin. Einen Tag nach dem Bekanntwerden der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump mehren sich die Spekulationen darüber, wo sich der 74-Jährige mit dem Virus angesteckt haben könnte.

Vieles deutet darauf hin, dass die Vorstellungszeremonie von Richterin Amy Coney Barrett als Kandidatin für den freien Sitz am Obersten Gericht am vergangenen Samstag zu einem Superspreader-Ereignis geworden ist.

Immer wieder hatte der US-Präsident signalisiert, dass er die Hygienemaßnahmen zum Schutz gegen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus nicht zu genau nimmt.

Mindestens sieben Teilnehmer der Veranstaltung, die im Rosengarten des Weißen Hauses stattfand, haben inzwischen eine Covid-19-Infektion bestätigt: darunter Kellyanne Conway, frühere hochrangige Trump-Beraterin, die republikanischen Senatoren Thom Tillis und Mike Lee sowie First Lady Melania Trump. Barrett, die die Nachfolgerin der verstorbenen Liberalen-Ikone Ruth Bader Ginsburg werden soll, ist nach eigenen Angaben bislang nicht positiv getestet worden.

Kaum Masken, kein Abstand

Eine auf Twitter veröffentlichte Grafik zeigt, dass viele der Infizierten am Samstag eng beieinander saßen:

Die Nominierungszeremonie hatte zwar unter freiem Himmel stattgefunden. Doch viele Teilnehmer trugen weder Masken noch hielten sie Abstand.

Kurz nach Mitternacht am Freitag war bekannt geworden, dass sich US-Präsident Trump und seine Frau Melania mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Am Freitagabend wurde Trump in ein Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington geflogen.