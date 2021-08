Beim Joggen verschwunden: Belarussischer Aktivist Schischow erhängt in Kiew aufgefunden

Anzeige

Kiew. Nur einen Tag nach seinem Verschwinden in Kiew ist der belarussische Aktivist Witaly Schischow erhängt in einem Park aufgefunden worden. Er kehrte nach einer Joggingrunde am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nicht wieder zurück. Zuvor hatte er Medienberichten zufolge darüber geklagt, sich verfolgt zu fühlen.

Die örtliche Polizei habe Mordermittlungen aufgenommen, heißt es am Dienstag.

Schischow leitete die Organisation “Belarussisches Haus in der Ukraine”, die Exil-Belarussen beim Ankommen hilft.

Viele Belarussen fliehen vor den Repressionen des Staatsapparats von Machthaber Alexander Lukaschenko ins Ausland. In den vergangenen Tagen hatte der Fall der belarussischen Olympia-Athletin Kristina Timanowskaja international für Aufsehen gesorgt. Timanowskaja sollte nach kritischen Äußerungen über Sportfunktionäre ihres autoritär geführten Heimatlandes mutmaßlich aus Tokio entführt werden. Mittlerweile steht die 24-Jährige unter dem Schutz der japanischen Polizei und soll demnächst nach Polen ausreisen.