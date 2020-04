Wirkungstreffer gegen Islamisten im Schatten der Corona-Krise

Anzeige

Mit Ausbruch der Corona-Krise fokussiert sich die öffentliche Wahrnehmung auf die Bewältigung der Folgen dieser epochalen Pandemie. Andere Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung könnten dabei schnell aus dem Blick geraten. Rechtsextremismus und Linksextremismus zählen ebenso dazu wie die anhaltende Bedrohung durch islamistische Terroristen.

Vor diesem Hintergrund wirkt es beruhigend, dass dem Generalbundesanwalt und der Polizei in Nordrhein-Westfalen ein wirkungsvoller Schlag gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gelungen ist. Waffen und Sprengstoff lagen schon bereit, um zwei US-Luftwaffenstützpunkte auf deutschem Boden zu attackieren und ein Attentat auf einen Islamkritiker zu verüben.

Das Risiko potenzieller Anschläge nimmt wieder zu

Auch wenn die Taktung islamistischer Anschläge in Europa an Tempo verloren hat, ist die Bedrohung nicht verschwunden. Die Rückzugsgebiete für gewaltbereite Islamisten werden in Syrien, dem Irak und Afghanistan zwar kleiner. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Gefährder verstärkt nach Europa ausweichen - und damit das Risiko potenzieller Anschläge wieder wächst.

Hinzu kommt, dass der IS mögliche Attentäter verstärkt aus muslimisch geprägten ehemaligen Sowjetrepubliken rekrutiert. Die Festnahme von fünf Verdächtigen aus Tadschikistan, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, belegt diese Tendenz. Es muss im Sicherheitsinteresse Deutschlands liegen, den Verfolgungsdruck auf diese Szene gerade in Zeiten von Covid-19 hoch zu halten.

Der Erfolg von NRW kam ohne Hilfe ausländischer Dienste zustande

Und noch eines: Der Erfolg von NRW ist auch deshalb so wertvoll, weil er nicht auf Hinweise ausländischer Nachrichtendienste zurückgeht. Das war nicht immer so, wie die Enttarnung der sogenannten Sauerlandgruppe gezeigt hat. Deutsche Sicherheitsbehörden sind wachsamer geworden. Das ist auch und gerade im Schatten der Corona-Pandemie ein gutes Zeichen.