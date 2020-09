Wirecard-Affäre und Cum-Ex-Skandal: Keine gute Woche für SPD-Kanzlerkandidat Scholz

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es hat schon angenehmere Wochen für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gegeben. Am Dienstag rang sich die Opposition im Deutschen Bundestag nach wochenlangem Zögern dazu durch, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der mögliche Versäumnisse der Bundesregierung in der Affäre um den insolventen Finanzdienstleister Wirecard aufklären soll. Am Donnerstag dann gab es für Scholz neuen Ärger in Sachen “Cum Ex”.

Wie “Süddeutsche Zeitung”, “Die Zeit” und das NDR-Magazin “Panorama” enthüllten, hatte Scholz während seiner Amtszeit als Hamburger Bürgermeister häufiger als bislang bekannt Kontakt zu einem Hamburger Bankier, gegen dessen Institut ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung lief. Die Sache ist für Scholz heikel, weil er zwei dieser Treffen bei seiner Befragung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags im März dieses Jahres nicht erwähnt hatte.

Es geht um Christian Olearius, Mitinhaber der Hamburger Privatbank M.M. Warburg. Die Bank war an einem der größten Steuerskandale in der Geschichte der Bundesrepublik beteiligt. Das Landgericht Bonn urteilte im März, Warburg habe etwa 170 Millionen Euro an Steuern zu Unrecht kassiert und müsse sie zurückzahlen. Das Institut hat gegen das Urteil Revision eingelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bildergalerie So funktionierten die Cum-Ex-Geschäfte 1 von 4 1 von 4 Aktionär A verkauft Aktien an Investor B. Das Besondere daran: A besitzt die verkauften Aktien noch gar nicht, er muss sie später liefern. Derartige Leerverkäufe sind in der Finanzwelt üblich.

Die Banken ließen sich nie gezahlte Steuern erstatten

Die Warburg-Bank ließ sich, wie viele andere Banken auch, Steuern vom Fiskus erstatten, die sie nie gezahlt hatte. Diese Praxis ist als “Cum-Ex-Skandal” bekannt geworden. Banken und Investoren nutzten eine Lücke im Gesetz aus. Rund um den Stichtag, an dem Dividenden von Aktienunternehmen fällig werden, verkauften die Beteiligten Anteilsscheine mit (“cum”) und ohne (“ex”) Ausschüttungsanspruch untereinander hin und her. Am Ende war für die Finanzämter nicht mehr ersichtlich, wem die Papiere am Stichtag gehört hatten, und sie erstatteten Kapitalertragsteuern - auch wenn diese nie bezahlt worden waren. Der Schaden für die öffentlichen Kassen ging in die Milliardenhöhe.

Der Skandal verfolgt Scholz schon länger. Im Februar, in der Endphase des Hamburger Bürgerschaftswahlkampfes, waren Vorwürfe laut geworden, Scholz und sein damaliger Finanzsenator, der heutige Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), hätten dafür gesorgt, dass die Hamburger Finanzbehörde 2016 eine Steuerrückforderung in Höhe von 47 Millionen Euro von der Warburg-Bank nicht eintrieb.

Scholz und Tschentscher haben jegliche politische Einflussnahme in der Sache immer bestritten. Bislang gibt es dafür auch keinen Beweis.

Sicher ist, dass das Hamburger Finanzamt Ende 2016 eine Rückforderung an Warburg in Höhe von 47 Millionen Euro verjähren ließ. Im Jahr darauf wurde die Verjährung weiterer 43 Millionen Euro nur verhindert, weil das Bundesfinanzministerium eingriff.

Intensiver Austausch zwischen Scholz und Olearius

Durch Recherchen von “Süddeutscher Zeitung”, “Die Zeit” und dem NDR-Magazin “Panorama” wurde nun bekannt, dass Scholz als Bürgermeister einen deutliche intensiveren Austausch mit Warburg-Mitinhaber Christian Olearius gepflegt hatte, als der Minister bislang zugegeben hat. Die drei Medien berufen sich auf Tagebuchaufzeichnungen von Olearius, die die Justiz beschlagnahmt hat, und die die Reporter einsehen konnten. Demnach gab es bereits 2016 zwei Treffen zwischen Olearius und Scholz, außerdem ein Telefonat. Bislang war nur ein Treffen aus dem Jahr 2017 bekannt.

Laut der nun aufgetauchten Tagebucheinträge wollte der Warburg-Banker den Hamburger Bürgermeister Scholz über die Rechtsposition der Bank informieren. Einen Beleg für ein Fehlverhalten von Scholz sollen die bislang bekannten Tagebuchseiten nicht enthalten.

Anzeige

Gegenüber der “Süddeutschen Zeitung” räumte Scholz die Treffen und das Telefonat mit Olearius ein. Konkrete Erinnerungen an die Gespräche habe er nicht, sagte er der “SZ”. Gleichwohl habe er keinerlei Zusagen gemacht oder eine Einschätzung vorgenommen und nie “Einfluss in der Steuersache ausgeübt”.

Das Finanzministerium teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: “Der Bundesfinanzminister hat dem Finanzausschuss bereits vor einiger Zeit über die Vorgänge, die mehrere Jahre zurückliegen, berichtet und auch öffentlich Stellung genommen. Er hat dargelegt, dass er sich in seiner vorhergehenden Funktion als Erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg aus konkreten Steuerverfahren immer herausgehalten hat.”

Trotzdem wird Scholz nun die Frage beantworten müssen, warum er die früheren Treffen für sich behalten hat. “Wer verschweigt, hat etwas zu verbergen”, sagt die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Lisa Paus. “Olaf Scholz muss die Karten jetzt umfassend auf den Tisch legen.”

Anzeige

Grüne und Linke haben bereits angekündigt, den Minister noch einmal im Ausschuss in die Mangel nehmen zu wollen. Wie gesagt: Es gab schon bessere Wochen für Scholz.