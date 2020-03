Wir brauchen keinen Heimat-, sondern einen Heimatschutzminister

Anzeige

Berlin. Horst Seehofer (CSU) hat in seinen zwei Jahren als “Heimatminister” trotz einer riesigen Abteilung gerade einmal ein einziges Gesetz erarbeitet. Und das hätte er ohne Weiteres auch in seiner Funktion als Innenminister tun können. So ergibt ein “Heimatministerium”, das die CSU nach bayerischem Vorbild unbedingt auch für den Bund haben wollte, keinen Sinn.

Die aktuelle Coronakrise sollte die Bundesregierung dazu veranlassen, darüber nachzudenken, mittelfristig aus einem “Heimatminister" einen “Heimatschutzminister” zu machen. Nicht im Sinne der gleichnamigen US-Behörde, die vor allem Terroristen jagt. Die Aufgabe müsste eine andere sein: für weltweite Krisen wie die aktuelle gezielt “vorzudenken”.

Zur Not auch im eigenen Land produzieren können

Zum Beispiel könnte ein solches Ministerium dafür sorgen, dass Medikamente wie Antibiotika oder medizinische Schutzkleidung eben nicht nur an langen Lieferketten aus China oder anderen Orten der Welt hängen und in einem Krisenfall irgendwann zur Mangelware werden, sondern zur Not auch kurzfristig im Land produziert werden können. Ein solches Ministerium müsste mit dafür die Verantwortung tragen, dass die besonders stark globalisierte und internationalisierte Bundesrepublik im Fall eines weltweiten Stillstands nicht in Schieflage gerät.

Um es klar zu sagen: Von diesem Zustand sind wir momentan zum Glück weit entfernt. Gesellschaft und Politik meistern den Coronastresstest bisher im Großen und Ganzen mit Bravour. Das heißt aber nicht, dass sich die Situation nicht noch verschärfen könnte, wenn der Zustand für sehr lange Zeit anhält. Oder dass die nächste globale Krise nicht noch deutlich heftiger ausfällt als die heutige. Darauf muss ein Staat wie Deutschland vorbereitet sein. Und zwar systematisch.

RND