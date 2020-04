Anzeige

Sigmaringen. Johannes Kretschmann, Sohn von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), will in den Bundestag. Er wolle sich für das Mandat des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen bewerben, teilte der 41-Jährige am Donnerstag in Sigmaringen mit.

Er muss sich aber bei der voraussichtlichen Nominierung am 6. Juli einem Mitbewerber stellen. Auch der Unternehmer Thomas Zawalski bewirbt sich um das Mandat. Zunächst hatte die “Schwäbische Zeitung” darüber berichtet.

Johannes Kretschmann ist bereits in der Kommunalpolitik aktiv und seit 2014 im Kreistag. Dort ist er Fraktionsvorsitzender. Der 41-Jährige ist das mittlere von drei Kindern von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seiner Frau Gerlinde. Er hat noch einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester.

Europäische Föderation als Antrieb

Johannes Kretschmann will sich im Bundestag nach eigenen Angaben für den Aufbau einer europäischen Föderation einsetzen. Die Coronakrise offenbare die Stärken und Schwächen des politischen Europas auf eindrückliche Weise. Bis Mai 2019 arbeitete der Sohn des Ministerpräsidenten als Online-Redakteur. Nun schreibt er gerade an seinem ersten Roman.

RND/dpa