Gas-Füllstand im Überblick: So voll sind Deutschlands Gasspeicher

Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland unterliegen im Laufe des Jahres deutlichen Schwankungen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist die Debatte um die Versorgungsituation mit Erdgas in Deutschland und damit die Abhängigkeit der Bundesrepublik besonders in den Vordergrund gerückt.

Trotz des Kriegs importiert Deutschland weiter Gas und Öl aus Russland. Im Zuge der Sanktionen gegen die russische Regierung wird deshalb über einen Importstopp von russischen Energieträgerlieferungen diskutiert.

Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland unterliegen im Laufe des Jahres deutlichen Schwankungen. © Quelle: Statista

Die Statistik zeigt, dass die Gasspeicher in Deutschland immer leerer werden. Während auf der einen Seite ein Energie-Embargo gegen Russland gefordert wird, wird auf der anderen Seite im Falle eines westlichen Embargos russischer Energielieferungen vor gesamtgesellschaftlichen Schäden gewarnt.