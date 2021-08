Wiedergewählte Frauen-Union-Chefin Widmann-Mauz teilt gegen SPD und Grüne aus

Anzeige

Berlin. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, bleibt Vorsitzende der Frauen Union (FU) der CDU. Auf dem wegen der Corona-Pandemie teils in Präsenz in der Parteizentrale in Berlin und teils digital organisierten Bundesdelegiertentag der FU bekam sie am Samstag in Berlin 88,2 Prozent (2019: 93,3) der Stimmen.

Das digital ermittelte Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Widmann-Mauz stellte sich hinter den wegen mieser Umfragewerte unter Druck stehenden Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet und attackierte SPD und Grüne.

Die 55-Jährige war die einzige Kandidatin. Die im baden-württembergischen Tübingen geborene Staatsministerin ist seit 1984 Mitglied der CDU und seit 2015 FU-Bundesvorsitzende.

Widmann-Mauz: Laschet steht für die Förderung von Frauen

Widmann-Mauz sagte, Laschet habe nicht nur Problembewusstsein für die drängendsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Er stehe auch klar für die Stärkung und Förderung von Frauen. „Bei ihm sind es keine Lippenbekenntnisse: Armin Laschet hat das in seiner gesamten politischen Laufbahn immer wieder ganz konkret durchgesetzt.“

Die FU-Chefin ergänzte: „Glaubwürdigkeit, Integrationsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit und Stärke - das sind die Eigenschaften, die es im Kanzleramt braucht.“

Angesichts von Forderungen wie einer Vermögenssteuer, der Erhöhung der Erbschaftssteuer und der Abschaffung des Ehegattensplittings (Widmann-Mauz: „Karl Marx wäre heute SPD-Mitglied.“) nannte sie den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz „das bürgerliche Feigenblatt des linken Trios Infernale namens Esken, Kühnert und Nowabo“.

Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sowie SPD-Vize Kevin Kühnert seien „seit Monaten abgetaucht und spielen die Unsichtbaren. Sorgen wir dafür, dass sie auch nach dem Wahltag im Willy-Brandt-Haus unter Verschluss bleiben“, sagte Widmann-Mauz. Das Willy-Brandt-Haus ist die Parteizentrale der SPD.

Mit Blick auf Baerbock sagte Widmann-Mauz: Wer große Zukunftsaufgaben anpacken wolle, die die ganze Gesellschaft beträfen, müsse auch alle Menschen mitnehmen.

„Wenn wir aber alle Verbote, Vorschriften, Untersagungen und Bevormundungen zusammenzählen, die sich im Grünen Programm befinden, dann passt eigentlich die gesamte grüne Wählerklientel am Ende nur noch in ein Lastenfahrrad. So kleinkariert kann man Deutschland mit 83 Millionen Menschen nicht regieren.“