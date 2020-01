Wie sich die Migration nach Deutschland verändert hat

Anzeige

Berlin. Die Zahl der Zuwanderer nach Deutschland ist stabil – und doch verändert sich die Zuwanderung. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Migrationsbericht 2018 beschlossen. Er zeigt: Mit 1,59 Millionen Menschen sind etwa so viele Menschen nach Deutschland gezogen wie im Vorjahr. Doch die Beweggründe sind in vielen Fällen andere: Es sind weniger Menschen nach Deutschland gekommen, weil sie vor Krieg und Verfolgung fliehen. Immer mehr Menschen zieht es her, um hier zu studieren oder zu arbeiten.

Auch im Jahr 2019 ging die Zahl der neuen Asylanträge weiter zurück. In Deutschland wurden rund 142.500 Asyl-Erstanträge gestellt. Damit ist die Zahl erneut gesunken – um etwa 20.000 Fälle. Gut 31.500 der Anträge betreffen Kinder von Asylbewerbern, die in Deutschland geboren wurden. Die Migration nach Deutschland war vor allem in den Jahren 2015 und 2016 stark von der Flüchtlingskrise, insbesondere infolge des Kriegs in Syrien, geprägt.

Die Rückschlüsse des Horst Seehofer

Der Migrationsbericht zeigt zudem, dass auch die Fälle des Familiennachzugs von Flüchtlingen zurückgegangen sind. „Gleichwohl bleibt der Migrationsdruck an den Außengrenzen und nach Deutschland weiterhin hoch“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Ihm gehe es um eine „Politik von Humanität und Ordnung der Migration“, die er konsequent fortsetzen wolle. Seehofer hatte in einer brachialen Auseinandersetzung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Migrationspolitik im Sommer 2018 die Fraktionsgemeinschaft der Unionsparteien und die große Koalition in die Nähe des Auseinanderbrechens gebracht.

Die mit Abstand größte Gruppe von Zuwanderern stammt aus Europa. Im Jahr 2018 kamen 53 Prozent derer, die es nach Deutschland zog, aus einem EU-Staat. Die wichtigsten Herkunftsländer waren Rumänien, Polen und Bulgarien. Zum Vergleich: Aus Asien stammten 13,8 Prozent und aus Afrika 4,2 Prozent. Während insgesamt 1,59 Millionen Menschen nach Deutschland kamen, haben 1,2 Millionen Personen das Land verlassen.

Fast 50.000 ausländische Wissenschaftler an deutschen Hochschulen

Als Erfolg wertete die Bundesregierung, dass Deutschlands Hochschulen internationaler werden. Im Wintersemester 2018/2019 waren mehr als 300.000 junge Menschen aus dem Ausland an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Fast 50.000 ausländische Wissenschaftler haben an deutschen Hochschulen gearbeitet.

„Deutschland wird für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende aus der ganzen Welt zunehmend attraktiv“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Ministerin ergänzte aber: „Hier dürfen wir in einem stärker werdenden globalen Wettbewerb nicht nachlassen, sondern müssen unsere internationale Attraktivität weiter steigern.“ Deutschland müsse „die besten Köpfe“ für sich gewinnen.

Fast 44.000 internationale Studierende erwarben in Deutschland einen Abschluss. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen 20 Jahren verfünffacht. Häufiger als ihre deutschen Kommilitonen haben sie ingenieur- und naturwissenschaftliche Abschlüsse gemacht.