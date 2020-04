Anzeige

Anzeige

Berlin. Lange hatte Angela Merkel vollstes Vertrauen zu ihrem Gesundheitsminister. Zu Beginn der Corona-Krise lobte die Kanzlerin Jens Spahn mehrfach öffentlich: „Ich finde, dass Jens Spahn einen tollen Job macht gerade, in einer schwierigen Situation“, sagte sie Anfang März vor der Bundespressekonferenz. Zwischen ihnen beiden gebe es sehr schnell Gespräche und einen „Super-Austausch“.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Inzwischen scheint das Klima zwischen beiden jedoch abgekühlt. Denn was in den vergangenen Tagen passierte, passt nicht mehr so richtig ins Bild der harmonischen Eintracht. Nach Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) hat es hingegen tiefe Meinungsverschiedenheiten zwischen Spahn und Merkel gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Spahn wollte Ausnahmeregelung nicht verlängern

Was war passiert? Ende vergangener Woche stand im Gemeinsamen Bundesausschuss von Kassen, Kliniken und Ärzten (G-BA) die Entscheidung an, ob die Möglichkeit für eine telefonische Krankschreibung von Beschäftigten erneut verlängert werden soll. Nach Berichten mehrerer Teilnehmer hatte Gesundheitsminister Spahn zuvor unmissverständlich deutlich gemacht, dass diese Ausnahmeregelung weghaben wolle.

Sein Argument: Durch die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen könne man auch hier auf die Ausnahme verzichten. Ohnehin sieht es danach aus, als habe sich der Gesundheitsminister auf die Seite der schnellen Lockerer geschlagen, genauso wie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, zu dessen Bewerberteam um den CDU-Vorsitz Spahn gehört.

Anzeige

Druck der Arbeitgeber

Das ist aber nur einer der Gründe für Spahns Vorstoß. So berichten Teilnehmer, dass die Arbeitgeber bei ihm enormen Druck gemacht hätten. Die Unternehmen vermuten – sicherlich nicht zu Unrecht – dass die Regelung auch missbraucht wird. Das verursacht bei den Firmen hohe Kosten, schließlich müssen die Arbeitgeber den Lohn bei Krankheit sechs Wochen weiterzahlen, bevor die Krankenversicherung einspringt.

Anzeige

Am Freitag vergangener Woche stimmte dann der – eigentlich unabhängige Bundesausschuss – wunschgemäß gegen eine Verlängerung. Den Ausschlag gab am Ende die Stimme des Ausschussvorsitzenden Josef Hecken. Der frühere CDU-Gesundheitsminister des Saarlandes hatte zwar in der Vergangenheit einige Streitigkeiten mit Spahn ausgetragen, grundsätzlich arbeiten beide aber gut zusammen. Offenbar wollte Hecken dem Minister in dieser schwierigen Krisensituation nicht in den Rücken fallen.

Proteste von Ärzten und Kliniken

Die Nicht-Verlängerung löste allerdings heftige Proteste aus. Nicht nur Ärzte- und Klinikverbände äußerten sich empört, auch Gesundheitspolitiker der großen Koalition übten Kritik. Im Corona-Kabinett am Montag beschwerte sich dann auch die Kanzlerin bei Spahn. Merkel, so wurde in den vergangenen Tagen beispielsweise bei ihrer Regierungserklärung deutlich, hat große Sorge, dass zu schnelle Lockerungen zu einer neuen Infektionswelle führen. Und wenn Beschäftigte nur wegen einer Krankschreibung wieder die Wartezimmer der Praxen füllen, könnte das die Ausbreitung beschleunigen, so die Überlegung.

Merkel griff den Berichten zufolge selbst zum Telefon und stellte Hecken, den sie seit langem kennt, zur Rede. Kurz darauf veröffentliche der Ausschussvorsitzende eine ungewöhnliche Pressemitteilung: Der Ausschuss werde sich nun doch noch einmal mit dem Thema beschäftigen und „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ eine Verlängerung beschließen.

ZUM THEMA Linkspartei fordert Bonus auch für Krankenpfleger

Und um klar zu machen, dass der Ausschuss zum politischen Spielball geworden war, wies er in verklausulierter Form eigens darauf hin, dass der erste Beschluss unter Druck des Gesundheitsministers zustande gekommen war. „Die Entscheidung zur Nicht-​Verlängerung wurde am vergangenen Freitag nach Konsultation und in Kenntnis des für die Aufsicht zuständigen Bundesministeriums für Gesundheit getroffen“, ließ Hecken in die Mitteilung schreiben.

Anzeige

Spahn ließ gleichwohl durch seine Berater umgehend verbreiten, er selbst habe den Ausschuss zum Umdenken bewegt. Zumindest das ließ die Kanzlerin so stehen. Nachtreten ist ihre Sache nicht.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema