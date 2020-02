Wie in alten Zeiten: Hamburgs SPD spürt Rückenwind

Anzeige

Hamburg. Nach den rassistischen Morden von Hanau stoppte der Hamburger Wahlkampf für einen Tag. SPD und Grüne sagten ihre Wahlkampfabschluss-Veranstaltungen ab, ernst und einträchtig versammelten sich die Spitzenkandidaten der meisten Parteien auf dem Rathausmarkt zum Gedenken.

Am Abend kam dann die nächste Umfrage: Bei der Forschungsgruppe Wahlen liegt die SPD bei 39 Prozent, der beste Wert dieses Wahlkampfs. Die Grünen werden mit 24 Prozent gemessen, die CDU abgeschlagen bei 12 Prozent. Das Rennen scheint gelaufen.

Und die existenzgefährdeten Sozialdemokraten gewinnen eine Wahl. Wie konnte das denn passieren?

Es liegt an Hamburg, und es liegt an einem Mann, den außerhalb der Hafenstadt keiner kennt: Peter Tschentscher, Bürgermeister seit zwei Jahren.

Mitten im Kandidatenduell im NDR-Fernsehen, es geht gerade um die Verkehrspolitik, entfährt der Herausfordererin ein Satz, der alles über diesen Wahlkampf sagt.

„Peter, das kann doch nicht dein Ernst sein!“, tadelt Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank (42) den Hamburger SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher (54).

Der hatte gerade zu begründen versucht, warum die SPD den besseren Plan für weniger Autoverkehr in der Innenstadt habe. So richtig schlimm findet Fegebank das dann aber auch nicht, allen Unterschieden in den Details zum Trotz.

Beim Zuschauer bleibt vor allem hängen: Man duzt sich, auch im Fernsehen.

Eigentlich wollte Fegebank, Zweite Bürgermeisterin, Erste werden. Erste Bürgermeisterin als erste Frau und als erste Grüne.

Die Umfragen allerdings sprechen gegen sie: Eine Direktwahl würde der seit zwei Jahren amtierende Tschentscher haushoch gewinnen. Auch das Kräfteverhältnis zwischen SPD und Grünen neigt sich mehr und mehr in Richtung des Amtsinhabers. Anfangs hatten einige Umfragen noch auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen hingedeutet, inzwischen aber liegen die Sozialdemokraten wieder mit deutlichem Abstand vorn, alles wie in allen Zeiten.

Die SPD-Erzählung kommt an

Am Sonntag wird in Hamburg gewählt, es ist die einzige Wahl in einem Bundesland in diesem Jahr. Deshalb, und weil nach dem Thüringer Dammbruch vor allem CDU und FDP gerade dabei sind, ihre aus der Verankerung gerissenen Überzeugungen wiederzufinden, schauen die Parteizentralen besonders genau in die Hansestadt.

Den deutschen Sozialdemokraten winkt, nach vielen Monaten einer tiefen Krise, in Hamburg zur Abwechslung endlich mal wieder eine Erfolgsnachricht.

Für die Grünen indessen könnte Hamburg das Ende einer Selbstüberschätzung markieren: Der Glaube daran, man werde nach dem Sieg bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover nun auch die nächste norddeutsche Großstadt erobern, ist erschüttert.

Für CDU und FDP kündigt sich ein Desaster an. Beide Parteien müssen sich auf ein extrem schwaches Ergebnis einstellen – und darauf, dass man dies auch als Denkzettel für ihre Thüringer Abirrungen deuten wird.

Hamburg blickt traditionell vor allem auf sich selbst

Dabei blickt Hamburg, Deutschlands zweite Metropole, traditionell vor allem auf sich selbst. Tschentscher, ein eher ruhiger, norddeutsch-dröger Typ, früherer Laborarzt, kommt gut an bei den Leuten, er stößt niemanden ab. Er kann nicht nur schweigen, er kann auch schnacken, bleibt dabei aber immer ernst. Und er schafft es, unaufgeregt an eine jahrzehntelang eingeübte Erzählung anzuknüpfen: Im Hamburger Rathaus muss ein SPD-Mann ans Ruder.

Zwar war es auch mal anders. Der CDU-Mann Ole von Beust regierte Hamburg immerhin von 2001 bis 2010. Doch die SPD tritt heute wieder so selbstbewusst auf, als sei dies eine Art Irrtum vom Amt gewesen.

“Irrtum vom Amt”?

„Es gab Zeiten“, sinniert Tschentscher, „als die SPD in Hamburg nicht an der Regierung beteiligt war und in denen es große Pro­bleme gab". „Alle anderen“ hätten in dieser seltsamen Zeit mal regiert: CDU, FDP, die Schill-Partei, später auch die Grünen. „Am Ende dieser zehn Jahre hatten wir die höchsten Kitagebühren aller Zeiten, wir hatten Studiengebühren, tiefe Schlaglöcher in den Straßen und einen riesigen Bauskandal bei der Elbphilharmonie.“

Also musste die SPD wieder ran. Aufräumen. Dinge in Ordnung bringen, an denen andere gescheitert waren.

Der Erste, der mit dieser Erzählung erfolgreich auftrat, war Olaf Scholz, der Hamburg von 2011 bis 2018 regierte. In dieser Zeit war der Peter Tschentscher sein Finanzsenator.

Als Scholz nach Berlin wechselte und Bundesfinanzminister wurde, rückte Tschentscher unerwartet zum Bürgermeister auf. Die beiden blieben eng verbunden, politisch und auch vom Naturell. Das führte zu einem augenzwinkernden Schnack über Tschentscher: „Der ist wie Scholz, nur nicht so emotional.“

Draußen im Rest der Republik blieb Tschentscher ein Unbekannter. In Hamburg aber reichten ihm zwei Jahre, um sich zu profilieren – und unerwartet viel Sympathie zu gewinnen.

Verkehr, Mieten, Lehrermangel - Hamburgs Probleme sind Folgen des Booms

In der Elbphilharmonie hat Tschentscher kürzlich am Steinway-Flügel in die Tasten gegriffen – vierhändig mit dem Pianisten Joja Wendt. Seitdem erwähnt er bei jeder Gelegenheit, dass er ja nicht nur ein dröger Zahlenfuchs sei, sondern auch Klavier spielen könne: „Es ist einigermaßen gelungen und man hat gespürt, dass es den Menschen gefällt. Sie mögen es, wenn Politiker nicht nur Politiker sind, wenn sie auch irgendeinen Bezug ins normale Leben haben.“

Seine Spitzen gegen die Grünen sind halb versteckt und wohlgesetzt: „Wir haben die ganze Stadt im Blick, nicht nur den Klimaschutz und den Radverkehr.“

1,8 Millionen Einwohner hat Hamburg und eine Million sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Die Streitthemen sind Boom-Folgen: Zu viel Verkehr, zu hohe Mieten trotz Wohnungsbauprogramm, zu wenige Lehrer und Erzieher.

Die Grünen hofften - vergeblich?

Wo das Wohlstandsniveau hoch ist und die Abstiegsängste nachlassen, haben oft auch die Grünen eine Chance. Bei ihnen war die Hoffnung groß, Fegebank könne der Partei zu einem zweiten Ministerpräsidentenamt nach Baden-Württemberg verhelfen. Doch dann zog Tschentscher davon.

Erst mussten die Grünen ihren Traum von einer grünen Hamburger Regierungschefin begraben. Inzwischen gibt nicht mal mehr Gewissheit, ob die SPD sie überhaupt noch mitregieren lässt. Könnten die Grünen am Ende gar in der Opposition landen, weil die SPD mit einer marginalisierten Union zusammengeht?

In der schmalen Fußgängerzone von Hamburg-Rahlstedt fällt das Durchkommen an einem Sonnabend im Wahlkampf besonders schwer. Zwischen Supermarkt, Sparkasse, Reisebüro und Optiker haben die Parteien ihre Infostände aufgebaut. Am Stand der Grünen bildet sich eine Schlange Wartender um Fegebank. Ein junger Mann mit CDU-Broschüren unterm Arm fällt aus der Reihe.

„Ich bin zwar von der falschen Partei“, sagt der Helfer vom Nachbarstand der Christdemokraten, „aber mein Vater ist Grünen-Wähler.“ Er bittet Fegebank um ein Selfie, für seinen Vater.

„Klar“, sagt sie, aber die umstehenden Grünen-Wahlkämpfer werden nervös. Ob der junge Mann die „CDU-Propaganda“ fürs Foto kurz weglegen könnte? Tut er nicht, und Fegebank hat kein Problem damit. „Bei uns ist es genau umgekehrt“, sagt Fegebank, die Tochter eines Lateinlehrers, „der Papa ist eher konservativ.“ Der junge Mann möge seinem Vater doch ihren Gruß ausrichten.

Fegebank hat keine Berührungsängste mit dem bürgerlichen Lager. Im Gegenteil. Sie setzt auf die Verbürgerlichung der Grünen.

Die gezähmte Radikale

Fegebank ist seit fünf Jahren Zweite Bürgermeisterin in Hamburg. Als Wissenschaftssenatorin hat sich die Mutter von Zwillingen den Ruf einer sachorientierten, zielstrebigen Politikerin erarbeitet. In ihrer Amtszeit wurde die Universität Hamburg Exzellenzuniversität. Erst vor wenigen Tagen wurde sie vom Deutschen Hochschulverband zur Wissenschaftsministerin des Jahres gekürt.

Bessere Wahlkampfhilfe hätte sich die Grüne, die ihre Partei gern als pragmatische Kraft und sich selbst als Visionärin skizziert, kaum wünschen können.

„Radikal“: Der Begriff fällt häufig im Gespräch mit Fegebank. Sie fordert ein „Umdenken“ und „Umsteuern“, etwa für mehr Klimaschutz. Doch die behauptete Radikalität schlägt sich nicht nieder in der Politik der Hamburger Grünen. Vom Mietendeckel-Rigorismus der Berliner Grünen etwa, von kostenlosem öffentlichem Nahverkehr oder autofreien Innenstädten hält sie nichts. Lieber spricht Fegebank von der „autoarmen Innenstadt“.

Kretschmann ist ihr Vorbild

„Wir setzen auf Veränderung, wir wollen Umbrüche beherzt angehen – aber so, dass die Menschen keine Angst haben“, sagt Fegebank und kommt schnell auf einen Mann zu sprechen, der die grüne Politik der Paradoxien schon länger vorlebt: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Er aus dem Süden, sie aus dem Norden; er ein älterer Mann, sie eine jüngere Frau – die Unterschiede zwischen Kretschmann und Fegebank sind offensichtlich. Und doch ist er ein Vorbild: „Kretschmann hat mit der Politik des Gehörtwerdens, mit Klarheit in der Sache und einem unerschütterlichen Wertefundament Vertrauen geschaffen. Das beeindruckt mich“, sagt Fegebank.

Kretschmann verbrachte in der vergangenen Woche einen ganzen Tag im Hamburger Wahlkampf. An Fegebanks Seite absolvierte er Auftritte vor der Hamburger Wirtschaft. Sie warben für ein Miteinander von Ökonomie und Ökologie. Wieder lautete die Botschaft: Keine Angst vor Grün. Die Erzählung von den bürgerlichen Grünen reicht, um die CDU kleinzuhalten, deren letzte Sicherheit von der Thüringen-Flut weggeschwemmt wurde. Gegen eine bürgerliche SPD hilft es wenig.

Doch Tschentscher muss aufpassen, dass er nicht kurz vor dem Ziel noch auf ein Riff aufläuft. Kurz vor der Wahl ist die gefährliche Warburg-Untiefe aufgetaucht: Die Hamburger SPD muss sich des Verdachts erwehren, mit der Privatbank M.M. Warburg gekungelt zu haben. Es geht um eine Steuerrückforderung von knapp 47 Millionen Euro, die das Finanzamt verjähren ließ, während Tschentscher Finanzsenator war. Tschentscher wehrt sich: Nie habe es politische Einflussnahme gegeben. Demoskopen glauben, die Affäre könne Tschentschers Ergebnis dämpfen – für eine Trendumkehr reiche es aber nicht.