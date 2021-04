Wie ein EU-Diplomat unter Spionageverdacht für China geriet

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der 15. Januar 2020 war „der Tag, der alles verändert hat“, sagt Gerhard Sabathil. An diesem Tag klingelte es an der Tür seiner Wohnung im Zentrum Berlins. Mehrere Beamte standen vor der Tür, für eine Hausdurchsuchung bei dem Lobbyisten und ehemaligen EU-Diplomaten.

Spionage für China – dieser Vorwurf stand im Raum. Zehn Monate später, im Oktober, stellte der Generalbundesanwalt das Ermittlungsverfahren ein.

Abgehörte Telefonate

Anzeige

Sabathil hat Klagen eingereicht, er kämpft um Akteneinsicht. „Das war weltweiter Rufmord“, sagt er dem RND. „Der Verfassungsschutz hat mein Leben zerstört“, so hat er es in einem „Spiegel“-Interview formuliert. Er habe seinen Job als Geschäftsführer bei einer Lobbyfirma aufgeben müssen. Tausende seiner Telefonate seien abgehört worden, auch die mit Kindern im Teenager-Alter aus seiner vorigen Ehe.

Die akademische Karriere seiner Lebensgefährtin, einer chinesischen Politikwissenschaftlerin, sei „nun ohne ihr Zutun wohl in Frage gestellt“.

Auch eine ehemalige chinesische Bekannte hat Sabathil angezeigt, wegen falscher Verdächtigung.

Seine Lebensgefährtin klagte in der Süddeutschen Zeitung über „Paranoia“ der chinesischen Exil-Dissidentenszene, mit der das Paar eine Weile enge Kontakte gepflegt hatte – unter anderem zu Liu Xia, die Witwe des verstorbenen Nobelpreisträgers Liu Xiaobo.

Anzeige

Sabathil betont, er sei Chinakritiker. Der Vorwurf der Spionage sei haltlos. „Es gibt auch keinen konkreten Vorgang, der mir vorgehalten wurde.“

Video Merkel verteidigt Fürsprache für Wirecard in China 1:14 min Laut Merkel habe es zum damaligen Zeitpunkt keinen Anlass gegeben, von schwerwiegenden Ungereimtheiten bei Wirecard auszugehen. © dpa

Anzeige

Geld von den Schwiegereltern

Beim Verfassungsschutz hätten sich wohl mehrere Komponenten zu einem Verdacht gemischt, vermutet Sabathil, der bei der EU unter anderem Direktor für Ostasien, außerdem Botschafter in Norwegen, Island und Südkorea war.

Dem Geheimdienst seien wohl 70.000 Euro ins Auge gefallen, die die chinesischen Schwiegereltern dem Paar überwiesen hatten. Das Geld stamme aus der Entschädigung für eine Grundstücksenteignung, sagt Sabathil. Er habe davon weder etwas gewusst, noch sei er darauf angewiesen gewesen. „Mir ging es wirtschaftlich hervorragend.“

Auch seine Beziehung zu einer Chinesin habe in den Ermittlungen offenbar eine Rolle gespielt. Der Geheimdienst habe sie offenbar als „chinesische Mata Hari“ gesehen, als Top-Spionin also.

Und schließlich war da noch einer seiner besten Freunde, der ihm Vortrag am Shanghai Institute for European Studies vermittelte und darüber den Kontakt zu einem Chinesen, den deutsche Sicherheitsbehörden als Geheimdienstler einstuften. Sabthil sagt, es sei mittlerweile herausgekommen, dass dieser Freund eine Art Doppelagent war. Damit verbunden gab es Kontakte zu einem Chinesen, den deutsche Sicherheitsbehörden als Geheimdienstler einstuften. Der Vortrag sei ein „normaler akademischer Austausch“ gewesen, sagt Sabathil.

Der Freund lässt sich nicht mehr befragen – er starb 2019 bei einem Autounfall.

Anzeige

Das Bundesamt für Verfassungsschutz in Chorweiler, Köln. © Quelle: imago images/Future Image

Ein geheimes Dokument

Eine Rolle gespielt haben mag, dass Sabathil vor einigen Jahren noch als EU-Diplomat seiner Lebensgefährtin ein als Verschlusssache eingestuftes EU-Dokument zur chinesischen Umweltpolitik weitergeleitet hatte. Das Bundesinnenministerium entzog dem Diplomaten die Sicherheitsüberprüfung, die den Einblick in geheime Unterlagen erlaubt. Sabathil sagt, er habe mit seiner Lebensgefährtin einen Artikel über das Thema schreiben wollen. Und das Dokument sei nicht wichtig gewesen.

Die Lobbyfirma, für die er arbeitete, hatte den auf den weltweiten Markt drängenden Telekommunikations-Konzern Huawei als Kunden. Dessen Beteiligung am Netzausbau gilt manchen in Regierung und Opposition als Einfallstor für chinesische Spionage.

Erst am Freitag hat der Bundestag ein IT-Sicherheitsgesetz verabschiedet, das Einflussnahme erschweren soll.

In Sicherheitskreisen heißt es, Sabathil sei der Prototyp einer für die Chinesen interessanten Kontaktperson – etwas älter, mit vielen Kontakten, erreichbar, indem ihm Wertschätzung vermittelt werde. Dass er Kontakte in die Dissidenten-Szene gehabt habe, aber dennoch immer wieder nach China reisen durfte, sei ungewöhnlich.

Anzeige

Die Verfahrenseinstellung sei kein Beleg für eine weiße Weste, heißt es – ohne dass allerdings Belege für Flecken auf der Weste mitgeliefert werden. Es wird auch nicht klar, ob man die gesehen hat oder sie nur kommen sah. „Wir müssen die nachrichtendienstliche Tätigkeit möglichst früh verhindern“, heißt es nur. „Wir versuchen zu unterbinden, dass was passiert.“

Offenbar sehe man beim Verfassungsschutz zu viele TV-Krimis, sagt Sabathil spöttisch. Er wirft dem Geheimdienst vor, „schlampig und manipulativ“ gearbeitet zu haben, vom falschen Geburtsdatum auf dem Durchsuchungsbeschluss bis zum Übersehen eines wichtigen Bankkontos beim Versuch, seine Finanzlage zu überblicken.

In Anlehnung an die hysterische Kommunisten-Verfolgung des US-Senators Joseph McCarthy in den 1950er Jahren spricht er von einer „Mc-Carthy-Atmosphäre aus Angst vor China“.

Eine offizielle Stellungnahme des Verfassungsschutzes zu dem Fall gibt es nicht.

Sabathil sagt, das Berliner Kammergericht habe ihm Mitte April eine Vermögensentschädigung zugestanden. Die Höhe ist noch offen.