Wie die Barmer-Krankenkasse die Impfstrategie optimieren will

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Corona-Impfstrategie in Deutschland findet immer wieder viel Kritik. Die Barmer-Krankenkasse hat am Dienstagmorgen ein Modell vorgestellt, wie sie durch eine optimierte Impfreihenfolge verbessert werden könnte.

“Mit diesem Modell wird man deutlich mehr Menschenleben retten können”, sagt Uwe Repschläger, Leiter des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg).

Es geht dabei um einen ganz bestimmten Teil der Impfpriorisierung: Die Risikopatienten durch Vorerkrankungen. Für die Priorisierung hat die Ständige Impfkommission (Stiko) zahlreiche internationale Studien ausgewertet, die den Zusammenhang zwischen bestimmten Vorerkrankungen und Covid-19-Verläufen untersuchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Doch dabei würden verschiedene Fragen unklar bleiben, so Repschläger. Sind die Krankheitsbilder in den Studien identisch? Wie gefährlich ist es, wenn mehrere Krankheiten gleichzeitig vorliegen? Inwiefern sind junge Menschen mit Vorerkrankungen gefährdet? Wurden alle relevanten Krankheiten gefunden?

“Mit Krankenkassendaten lässt sich das gut herausfinden”, sagt der Institutsleiter. So könne der Zusammenhang untersucht werden, bei welchen Vorerkrankungen Versicherte einen schweren Covid-19-Verlauf hatten und so das Risiko für die jeweiligen Krankheiten errechnet werden.

Anzeige

Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf bei 66 Vorerkrankungen

Das Ergebnis ähnelt der Liste der Stiko: So sind Trisomien und Demenz mit dem höchsten Risiko der Sterblichkeit eingestuft. Was aber etwa bei der Liste der Impfverordnungen fehle, so Repschläger, seien psychische Erkrankungen. Sie stehen nach der Barmer-Studie auf Platz 5 der List mit den höchsten Sterblichkeits-Risiken.

Anzeige

Insgesamt ließen sich 66 Vorerkrankungen identifizieren, die einen Covid-19-Verlauf erschweren könnten. Geprüft wurde das komplette Spektrum aller Krankheiten. Zudem könne das Risiko bei einer Mehrfacherkrankung berechnet werden.

“Es ist möglich, auf Basis von Kassendaten Risikoabschätzungen für Versicherte vorzunehmen, und so die durchaus richtige Impfstrategie weiter zu verfeinern”, sagt Repschläger. Also besonders gefährdeten Menschen früher ein Impfangebot zu machen.

“Damit werden nicht nur Todesfälle vermieden. Es wird auch einen dramatischen Effekt auf die Be- und Entlastung der Krankenhäuser haben.” Denn sowohl die Hospitalisierungen – also Menschen, die ins Krankenhaus kommen – als auch die Beatmungsfälle würden minimiert werden.

Anzeige

Entlastung der Krankenhäuser etwa doppelt so schnell

Die Krankenkasse gibt an, dass es nach ihrem Impf-Modell bereits nach dreieinhalb Wochen 25 Prozent weniger Covid-19 bedingte Neueinlieferungen in Krankenhäuser geben werde. Nach der aktuell geltenden Priorisierung bräuchte es hierfür doppelt so lange, so Repschläger. Die Basis der Berechnung war, dass für diesen Zeitraum 3,4 Millionen Impfungen, also 6,8 Millionen Impfdosen, zur Verfügung stehen.

Dieses Modell soll nun weiter mit der Politik diskutiert werden und anderen Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden. Doch Repschläger macht auch klar, dass dazu ein gezielteres Einladungssystem nötig wäre. Die Umsetzung liege in den Händen der Länder.

Aus den Daten der Krankenkasse wird zudem deutlich: Bei der derzeitigen Impfquote wird es nicht möglich sein, bis zum Sommer allen Impfwilligen ein Angebot zu machen. Das sei ein mathematischer Dreisatz. Bei einer Impfbereitschaft von 80 Prozent wären etwa 133 Millionen Impfungen erforderlich, so der Institutsleiter Repschläger.

Anzeige

Bei 364.000 Impfungen pro Tag dauere dies etwa ein Jahr. Am 14. Januar wurden in Deutschland 97.788 Menschen geimpft – der bislang vom Robert Koch-Institut gemeldete Spitzentag mit Impfungen pro Tag.