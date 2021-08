Wie das Auswärtige Amt deutsche Staatsbürger über die Evakuierung aus Afghanistan informiert

Anzeige

Hannover. Per Mail hat das Auswärtige Amt deutsche Staatsangehörige in Kabul am Dienstagmorgen über den Ablauf der Evakuierungen aus Afghanistan informiert.

In dem Schreiben, über das der „Spiegel” und die „Bild” berichten, hieß es, alle Deutschen sollten sich am nördlichen Gate des Hamid-Karzai-Airports einfinden. „Im Laufe des Tages wird es voraussichtlich Evakuierungsmöglichkeiten aus Kabul mit der Bundeswehr und Flügen des US-Militärs geben.“

Allerdings warnte die Botschaft davor, sich unter allen Umständen auf den Weg zu machen. „Bitte wägen Sie stets genau die Risiken ab, die sich für die Wegstrecke von Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort zum Flughafen ergeben”, schrieb sie. „Im Einzelfall kann es angezeigt und sicherer sein, in der häuslichen Umgebung zu verbleiben und nach Beruhigung der allgemeinen Sicherheitslage zu einem späteren Zeitpunkt auszureisen.”

Zudem könne nicht garantiert werden, „dass die geplanten Flüge wie beabsichtigt stattfinden können oder dass der Zugang zum Flughafen tatsächlich gewährleistet werden kann”.

Was die Deutschen mitnehmen sollten? „Bargeld, Pass- und Ausweisdokumente, 1 Handgepäckstück mit max. 8 kg Gewicht, sowie Wasser und Verpflegung für 24 Stunden.”

Am Dienstagnachmittag war eine zweite Bundeswehrmaschine in Kabul gelandet und dann wieder ins usbekische Taschkent geflogen. Außenminister Heiko Maas teilte mit, an Bord seien 125 Personen gewesen. Noch am Dienstagabend landeten die ersten Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Berlin.