“Wichtigste Wahl in US-Geschichte”: Trump akzeptiert Nominierung und attackiert Biden

Anzeige

Anzeige

In einer langen Nominierungsrede hat US-Präsident Donald Trump in scharfen Worten vor seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden gewarnt. Vor zahlreichen Unterstützern, die die Rede größtenteils ohne Masken und eng beieinander sitzend auf dem Südrasen des Weißen Hauses verfolgten, bezeichnete Trump Biden als “Vernichter amerikanischer Jobs”. Falls Biden die Chance bekommen sollte, werde er “der Zerstörer amerikanischer Größe sein”, behauptete Trump weiter.

Trump versprach, in seiner zweiten Amtszeit die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder aufzubauen und für “Rekord-Wohlstand” zu sorgen. Trump sprach mehr als eine Stunde im Garten des Weißen Hauses, wo er offiziell die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner annahm. Er bewirbt sich am 3. November um eine zweite Amtszeit.

Video Video-Blog zu US-Wahl: Nach den Demokraten sind jetzt die Republikaner am Zug 3:52 min Erst vergangene Woche haben sich die Demokraten auf ihrem Parteitag auf die US-Wahl eingeschworen. Jetzt legen die Republikaner nach. © RND

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zudem behauptete US-Präsident Trump in seiner Nominierungsrede erneut, dass er außergewöhnlich viel für das schwarze Amerika geleistet habe. «Ich sage mit großer Bescheidenheit, dass ich mehr für die afroamerikanische Community getan habe als jeder Präsident seit Abraham Lincoln», sagte Trump.

Unter dem Republikaner Lincoln als Präsidenten wurde vom Kongress der 13. Zusatz zur US-Verfassung angenommen, mit dem die Sklaverei in den USA abgeschafft wurde. Nach früheren ähnlichen Äußerungen Trumps verwiesen Experten bereits unter anderem auf das in der Amtszeit von Lyndon B. Johnson 1965 nach Protesten angenommene Wahlrechtsgesetz. Das erlaubte allen US-Bürgern unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft, sich an Wahlen zu beteiligen und sich in ein öffentliches Amt wählen zu lassen.

Die Schicksalswahl Der wöchentliche USA-Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Trump wirbt damit, dass die Arbeitslosenquote auch unter Afroamerikanern vor der Corona-Pandemie auf ein historisches Tief gesunken war. Zudem stellte er die Finanzierung von historisch schwarzen Universitäten sicher. Seine Justizreform führte zur Freilassung zahlreicher schwarzer Häftlinge.

Anzeige

Demonstranten nehmen am Donnerstagabend an einem Protest auf dem «Black Lives Matter»-Plaza in Washington teil. © Quelle: Julio Cortez/AP/dpa

Während des Republikaner-Parteitags gab es erneut Proteste gegen Polizeigewalt, nachdem ein schwarzer Amerikaner in der Stadt Kenosha bei einem Polizeieinsatz von Schüssen in den Rücken schwer verletzt wurde. In Kenosha kam es dabei neben friedlichen Demonstrationen auch zu Ausschreitungen mit brennenden Gebäuden und Autos. Trump erwähnte Kenosha in seiner Rede lediglich als Stadt, in der Ordnung wiederhergestellt werden müsse. Den Namen des schwer verletzten Jacob Blake nannte Trump nicht.