Wichtiger Zeuge belastet Trump: Handelte auf seine “Anordnung”

Anzeige

Anzeige

Washington. Der EU-Botschafter der USA, Gordon Sondland, hat eigener Aussage nach beim Thema Ukraine auf „Anordnung des Präsidenten“ Donald Trump mit dessen Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet. Er und seine Kollegen hätten Giuliani nicht bei der Diplomatie mit der Ukraine involvieren wollen, seien aber von Trump dazu aufgefordert worden, sagte Sondland am Mittwoch bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Es habe ihnen zwar nicht gefallen, sie hätten das zu der Zeit aber nicht für unangemessen gehalten, sagte Sondland. Die Andeutung, er und andere hätten zwielichtige Diplomatie betrieben, sei absolut falsch.

Zuvor hieß es bereits, er werde aussagen, dass Trump ihn angewiesen habe, die Ukraine unter Druck zu setzen und dass die zurückgehaltene Militärhilfe für die Ukraine an eine Ermittlung gegen den möglichen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden, gekoppelt war. Das berichtet RND-Korrespondent Karl Doemens, der vor Ort ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

🚨Kein guter Tag für Trump: Sein EU-Botschafter Gordon Sondland will aussagen, dass die Militärhilfe für die Ukraine an die Biden-Intrige gekoppelt war. Quid pro quo. Quod erat demonstrandum. pic.twitter.com/vP1ufBzRcd — Karl Doemens (@Doppelgeist60) November 20, 2019

Sondland ist ein wichtiger Zeuge bei der Untersuchung. Sondland bestätigte sein Telefonat mit dem Präsidenten im Sommer. Das Weiße Haus habe das Gespräch vom 26. Juli ebenfalls eingeräumt, sagte Sondland. Es gebe keinen Grund zu bezweifeln, dass er mit Trump über Untersuchungen gesprochen habe, wie andere Zeugen es gesagt haben.

Das Telefonat am 26. Juli zwischen Sondland und Trump war in der vergangenen Woche von mehreren Zeugen enthüllt worden. Es fand einen Tag nach dem Telefongespräch zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj statt, in dem Trump diesen bat, gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden zu ermitteln. Das Gespräch mit Selenskyj steht im Zentrum der Untersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren.

RND/cz/AP