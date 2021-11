WHO empfiehlt: Besser Corona-Tests statt Reisebeschränkungen

28.11.2021, Israel, Tel Aviv: Reisende mit Mund-Nasen-Schutz kommen am Ben-Gurion-Flughafen an. Um die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus einzudämmen, schließt Israel seine Grenzen für Ausländer. Wegen der Omikron-Variante fallen viele Flüge aus. So soll verhindert werden, dass sich Omikron schnell ausbreitet. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ © Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa