Wettern gegen den Westen – Erdogan isoliert die Türkei

Anzeige

Anzeige

An Österreich hat sich Recep Tayyip Erdogan schon häufig abgearbeitet. Aber nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg vergangenen Freitag auf ihren Amtsgebäuden die Flagge mit dem Davidstern aufziehen ließen, um Solidarität mit Israel zu bekunden, teilt Erdogan jetzt besonders heftig aus. „Ich verfluche den österreichischen Staat“, tönte der türkische Präsident am Montagabend. Wien wolle wohl, „dass die Muslime den Preis dafür zahlen, dass Österreich die Juden einem Genozid unterzogen hat“.

Auch US-Präsident Joe Biden bekam seine Lektion: „Mit Ihren blutigen Händen schreiben Sie Geschichte“, kommentierte Erdogan angeblich geplante Waffenlieferungen der USA an Israel – einen „Terrorstaat“, wie Erdogan meint.

Anzeige

Immer weniger Nahost-Staaten sind auf Konfrontation mit Israel aus

Die Adressaten des türkischen Staatschefs sitzen nicht nur in Jerusalem, Wien und Washington, sondern vor allem im Nahen Osten und Nordafrika. Die islamische Welt erwarte nun, dass die Türkei eine Führungsrolle übernehme, erklärte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

Aber das dürfte Wunschdenken sein. Immer mehr Staaten der Nahostregion setzen nicht auf Konfrontation mit Israel, sondern auf Koexistenz oder Kooperation. Die meisten Regierungen üben deshalb jetzt Zurückhaltung bei ihrer Kritik an Israel.

Anzeige

Erdogan provozierte Österreich schon oft

Erdogans „Fluch“ gegen Österreich ist nicht die erste Entgleisung. Zwischen Ankara und Wien gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Spannungen. 2014 veranstaltete Erdogan in Wien eine große Wahlkampfkundgebung. Seine versammelten Landsleute begrüßte er als „Enkel von Kara Mustafa“, jenes Sultans, dessen Truppen 1683 Wien belagert hatten.

Anzeige

Als Österreich 2018 sieben Moscheen wegen rechtswidriger Auslandsfinanzierung schließen und zahlreiche Imame ausweisen ließ, erklärte Erdogan, Wien provoziere einen „Krieg zwischen Kreuzzüglern und Halbmond“.

Video Bei Türkei-Gipfel in Ankara: Kein Stuhl für EU-Chefin von der Leyen 1:35 min Die Sitzordnung bei dem Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den EU-Spitzen in Ankara hat für Irritationen und Kritik gesorgt. © Reuters

Nicht nur die Beziehungen zwischen Ankara und Wien nähern sich jetzt einem neuen Tiefpunkt. Vor allem durchkreuzt Erdogan die von ihm erst im vergangenen Dezember proklamierte Annäherung an Israel. Jetzt ist das alte Feindbild wieder da: „Das grausame Israel, der Terrorstaat Israel, greift gnadenlos und unmoralisch Muslime in Jerusalem an“, sagte Erdogan, als die Ausschreitungen in Jerusalem begannen.

Der Konflikt wirkt sich auch auf die Beziehungen zur EU aus

Aber schon vor dem Aufflammen des Gaza-Konflikts gestaltete sich das Rapprochement schwierig. Die größte Hürde ist Erdogans Rolle als Schutzherr radikal-islamischer Gruppierungen wie der Hamas und der Muslimbrüder, deren erklärtes Ziel die Zerstörung Israels ist.

Der Konflikt überschattet auch die ohnehin schwierigen Beziehungen der Türkei zur EU. Beim Gipfeltreffen Ende Juni steht das Thema Türkei auf der Tagesordnung der Staats- und Regierungschefs. Ankara wünscht sich eine Vertiefung der Zollunion, Visaerleichterungen und eine Beteiligung am EU-Militärprojekt PESCO. Aber Erdogans Tiraden zeigen, wie tief der Graben zwischen der Türkei und Europa ist.