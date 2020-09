Werbung für Konversionstherapie? Grüne zeigt Bund katholischer Ärzte an

Anzeige

Berlin. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen-Fraktion Ulle Schauws hat Strafanzeige gegen den Bund Katholischer Ärzte (BKÄ) gestellt. Das teilte die Sprecherin für Queerpolitik via Twitter mit. Die Berliner Staatsanwaltschaft wird den Fall nun untersuchen.

Außerdem verfasste Schauws einen Brief an die Bundesärztekammer mit dem Ziel, berufsrechtliche Schritte gegen die Ärzteinitiative und insbesondere Gero Winkelmann einzuleiten. Das teilte sie am Montag auf Anfrage mit. “Wir haben nun ein Gesetz, das solche lebensgefährlichen Therapien verbietet”, sagt Schauws. Im Mai hatte der Bundestag das Verbot von Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten gegen Homosexualität beschlossen.

In ihrer Position als Politikerin sehe sich Schauws in der Verantwortung, alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung zu schützen. “Es macht mich fassungslos, dass es immer noch Ärzte gibt, die es wagen, Menschen öffentlich zu diskriminieren.”

Auf Twitter schrieb Ulle Schauws am Freitag, dass der BKÄ “Heilung durch Konversionsbehandlungen anpreist” und “auf widerwärtigste Weise LGBTIQ als ‘Leidende’ mit ‘psychischem Defizit’ verunglimpft”. Außerdem wirft die Politikerin dem BKÄ vor, Homosexualität als “Erkrankung” und “Defizit” bezeichnet zu haben. Inzwischen sind solche Formulierungen auf der Homepage nicht mehr auffindbar, Schwaus könne diese aber schriftlich belegen.

Gero Winkelmann, Leiter und Initiator des Katholischen Ärztebundes verzichtete am Montag auf eine Stellungnahme ohne Rechtsbeistand. Wiederholt verwies er auf die Homepage der BKÄ und betonte, er wisse nichts von einer Anzeige. Trotzdem reagierte er mit folgendem Hinweis auf der Homepage: “Wir können nicht schweigen. Strafandrohungen ändern die ganze Situation nicht.” Dass die Ärzteinitiative Werbung für Konversionstherapien betreibt, verneint er.

Dennoch finden sich auf der Homepage heikle Formulierungen, so etwa: “Der BKÄ ist aufmerksam und widersetzt sich politischen und gesellschaftlichen Strömungen, die die Homosexualität verharmlosen und deren Folgen nicht wahr haben wollen.” Außerdem behandle der Arbeitskreis Homosexualität “das brisante Thema Homosexualität aus ärztlich-christlicher Sicht”. Gerechtfertigt wird der Arbeitskreis unter anderem mit dieser Aussage: “Analsex wird auch in der Homöopathie als pathologisch und heilbar betrachtet”.

Der Weltärztebund hatte bereits 2013 Konversionstherapien als Menschenrechtsverletzung bezeichnet und sie als mit ärztlichem Handeln unvereinbar erklärt, heißt es auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums. Sämtliche bekannte Studien verdeutlichten, dass die sexuelle Orientierung mit derartigen Behandlungen nicht verändert werden könne. Wissenschaftlich nachgewiesen seien dagegen mögliche Gesundheitsschäden durch solche Therapien, teilt das Ministerium weiter mit.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zudem klargestellt, Homosexualität sei ebenso wie Transsexualität keine Krankheit.