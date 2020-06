Wer wird Joe Bidens Vertreterin? Das sind die Kandidatinnen

Wahlkampfauftritt von Trump während Corona: Teilnahme auf eigene Gefahr

Die Corona-Pandemie ist in den USA noch lange nicht überwunden: In einigen Staaten steigen die Neuinfektionen weiterhin deutlich an. Trumps Wahlkundgebungen finden trotzdem statt. Wer sich dabei ansteckt, muss allerdings selbst haften.