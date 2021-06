Wer stoppt Trumps Wiederkehr?

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

der Mann trat auf die Bühne, als sei nie etwas gewesen. Gab es da nicht eine Wahlniederlage? Und eine ganze Serie von Skandalen?

Gedanken dieser Art schienen Donald Trump gar nicht erreichen zu können, als er sich am vergangenen Wochenende zurückmeldete: trotzig, ungestüm, drohend.

Dass jetzt Joe Biden im Weißen Haus sitzt, schnaubte Trump, beruhe auf nichts anderem als Betrug: „Es ist der Skandal des Jahrhunderts.“ Er jedoch gebe sich nicht geschlagen: „Wir haben die Wahl zweimal gewonnen und es ist möglich, dass wir sie ein drittes Mal gewinnen.“

Trumps dritter Sieg! 2024! Seine Anhänger im ländlichen Wellington, Ohio, tobten vor Begeisterung.

Das Wahnhafte wird zum Werbemittel

Andere Beobachter indessen fassen sich an die Stirn. Wie kann es sein, fragen sich viele Amerikaner, aber auch Menschen rund um die Welt, dass sich die Republikanische Partei der USA noch immer einem Mann ausliefert, der das Wahnhafte seiner Anschauungen nicht etwa verbirgt, sondern auch noch kultiviert, es gar als Werbemittel einsetzt?

Willkommen zur neuen Ausgabe von „What‘s up, America?“.

Seit mehr als fünf Monaten führt nun schon Joe Biden Regie in den USA – doch Trump lässt Land und Leute nicht los.

Dabei war Trumps Niederlage im November 2020 rechnerisch genauso klar und deutlich wie die von Hillary Clinton gegen ihn selbst im November 2016. Bei beiden Wahlen lag der Sieger am Ende mit 306 zu 232 Stimmen im Wahlleutegremium vorn.

Doch während die Niederlage Hillary Clintons 2016 sofort auch ihr Aus für mögliche künftige Präsidentschaftsrennen bedeutete, muss die politische Zerstörung des Donald J. Trump nun offensichtlich noch mühsam nachgeholt werden.

Realitätsverlust plus Gewaltbereitschaft

Die Sache eilt mittlerweile. Denn wie ein Untoter im Gruselfilm erhebt sich Trump schon wieder zu wahrhaft monströsen Attacken auf alle, die seinen Verschwörungstheorien nicht folgen. Der neue Präsident? „Zerstört unsere Nation vor unseren Augen.“ Die Medien? „Erzählen alle die gleiche große Lüge.“ Was also muss man tun als wackerer Republikaner? Man muss sich das Land zurückholen: „Es gehört nicht denen, es gehört euch!“

In nächster Zeit müsse man sich wohl auf „mehr Gewalt“ einstellen, meint am Rande der Veranstaltung in Wellington, Ohio, dieser Trump-Anhänger, der zu den radikalen „Three-percenters“ gehört. © Quelle: CNN / screenshot

Schon schwellen wieder die Gruppen jener an, die beim Zurückholen auch zu Gewalt greifen wollen. Teilnehmer der Kundgebung in Ohio äußerten einem CNN-Reporter gegenüber die Erwartung, schon im Sommer dieses Jahres könne es so weit sein: Trump werde dann doch wieder Präsident, „das werden Sie sehen, und das ist dann schlecht für Leute wie Sie.“

Er habe generell das Gefühl, dass man in nächster Zeit „mehr Gewalt“ sehen werde, orakelte ein Mitglied der „Three-percenters“ vor der Kamera. Das ist eine Gruppe, die sich offen zu bewaffnetem Widerstand gegen die Regierung bekennt – und nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland hierzulande längst mit einem Vereinsverbot belegt worden wäre.

Eine Gegenwehr ist im Gang

Trump-Kritiker warnen indessen vor einer Überschätzung des Ex-Präsidenten: Seine Wiederkehr sei eine Art optische Täuschung, sie werde am Ende nicht stattfinden. Zu massiv sei längst der Widerstand – auf diversen Ebenen.

Tatsächlich wird die Liste von Aktivitäten seiner Widersacher, die Trump in nächster Zeit noch schwer schaden könnten, derzeit immer länger:

Ein Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses wird, wie Sprecherin Nancy Pelosi am Montag mitteilte, den Aufstand von 6. Januar, die damit verbundenen Gewalttaten im Kapitol und die genaue Rolle Trumps haarklein aufklären.

Das Repräsentantenhaus verlangt Aufklärung: Sprecherin Nancy Pelosi kündigt einen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen vom 6. Januar dieses Jahres an. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Die New Yorker Justiz steht kurz davor, ein erstes Strafverfahren wegen Rechtsverstößen der Trump-Organisation im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften zu eröffnen.

Neue Buchveröffentlichungen bringen weitere belastende Enthüllungen über Trumps charakterliche Untauglichkeit und seine rechtsstaatswidrige Grundeinstellung. So soll er mit hochrotem Kopf und im Brüllton seinen damaligen Justizminister William Barr zusammengestaucht haben, weil dieser partout zu keinem Rechtsbruch zur Verfügung stand und Trumps Behauptungen über Wahlbetrug als „bullshit“ bezeichnete. Zu einem Schreikrampf Trumps soll es auch gekommen sein, als hohe US-Militärs es ablehnten, ihre Truppen gegen linke Demonstranten vorrücken zu lassen.

Der gefährlichste Gegner ist ein Parteifreund

Will man diesem Mann, der sich nachweislich immer wieder entfernt hat von der Verfassung der USA, ernsthaft eine weitere Amtszeit im Weißen Haus verschaffen?

Entscheiden muss dies am Ende die Republikanische Partei. Während die wichtigsten Spieler der „Grand Old Party“ Trump derzeit noch die große Bühne überlassen, sind hinter den Kulissen längst neue Machtkämpfe im Gang.

Der nächste Trump? Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, scheint sich warmlaufen zu wollen für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Jahr 2024. © Quelle: AP

Auffallend leise verhält sich in diesen Tagen Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur von Florida. Der 42-Jährige scheint sich warmzulaufen für eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024. Einerseits nimmt er verdächtig viele Termine außerhalb seines eigenen Bundesstaates wahr. Andererseits vermeidet er, bislang jedenfalls, jeden Satz oder auch nur Nebensatz, der ihm als Distanzierung von Trump ausgelegt werden könnte.

Trump selbst hat den Jüngeren seit Langem auf dem Radar. DeSantis könnte ein guter Vize sein, sagte Trump mal. DeSantis ließ diese Bemerkung unkommentiert. Daraus schlossen viele, was man wohl in der Tat schließen darf: DeSantis will selbst antreten, als Nummer eins. DeSantis hofft jetzt, wie viele andere, darauf, dass das Thema Trump sich bald erledigt hat, aus welchem Grund auch immer.

FACTS AND FIGURES: Amerika soll rechnen lernen

Vielleicht hat Joe Biden inzwischen wirklich einmal zu viel „America is back“ gesagt. In Wirklichkeit sei Amerika nicht zurück, sondern es hinke anderen Staaten hinterher, teilweise sogar auf peinliche Weise, schreibt Nicolas Kristof in einem bemerkenswerten Beitrag in der „New York Times“.

Kristof, Jahrgang 1959, ist Buchautor („Tightrope“), Journalist und zweifacher Pulitzer-Preisträger. Er lebt auf einer kleinen Farm in Oregon und hat eine weltweite Fangemeinde, mit zwei Millionen Followern auf Twitter.

„Die USA fallen zurück“: Nicolas Kristof, Buchautor und Kolumnist, hier bei einem Auftritt vor dem World Economic Forum in Davos. © Quelle: WEF

Die größte Bedrohung für Amerika, betont Kristof, komme aus Amerika selbst. Und dann listet er unter anderem vier Beispiele auf, die seine Landsleute wohl wirklich noch nie auf dem Schirm hatten:

Griechen haben höhere Abiturquoten. Chilenen leben länger. Sogar der Wohlstand ist anderswo höher. Im I.M.D. World Competitiveness Ranking, das den Zugang zu einem modernen Gesundheitswesen mit berechnet, rangieren die USA auf Platz zehn von 64 Volkswirtschaften; auf den Plätzen eins bis fünf sehen die Forscher die Schweiz, Schweden, Dänemark, die Niederlande und Singapur. Eine ähnliche Studie der Weltbank stuft die USA auf Platz 35 von 174 Ländern ein. Fünfzehnjährige in Russland, Polen, Lettland und vielen anderen Ländern sind in Mathematik besser als ihre amerikanischen Altersgenossen. Dies sei, schreibt Kristof, „vielleicht eine Kennzahl dafür, wo Nationen in ein oder zwei Generationen stehen werden“.

DEEP DIVE: Wenn das Impfen verboten wird

Die anfangs gut angelaufene Impfkampagne der USA stößt inzwischen auf ein sozio-kulturelles Hindernis: die ideologische Resistenz radikaler Impfgegner.

Auch an dieser Stelle zieht sich, wie jahrelang beim Streit um Trump, ein Riss durch die amerikanische Gesellschaft – mitunter quer durch die Familien. Besonders problematisch wird es, wenn Eltern ihren Kindern im Teenageralter die Impfung verbieten. Wie sich das anfühlt aus der Sicht eines betroffenen Minderjährigen, beschreibt das Magazin „The New Yorker“ in einem ebenso bemerkenswerten wie bedrückenden Interview: In seiner Schulklasse ist der betroffene Junge zunehmend isoliert – aber seine Eltern beharren darauf, dass er auf keinen Fall einen Impfstoff wie den von Biontech/Pfizer nehmen dürfe, „der seine DNA verändert“.

WAY OF LIFE: „Der Boss“ am Broadway

Viele New Yorker nahmen es als gutes Zeichen: „Der Boss“ ist zurückgekehrt an den Broadway. Der Auftritt von Bruce Springsteen im St. James Theater am vorigen Sonnabend war der erste Live-Event in voller Länge vor zahlendem Publikum seit dem 12. März 2020.

Den Auftritt des legendären Rockstars vor ausverkauftem Haus erlebten 1700 Gäste mit, unter ihnen auch Joe Bidens Verkehrsminister Pete Buttigieg. Zum Eintritt brauchte man neben einem Ticket auch einen Nachweis über eine vollständige Impfung – oder einen aktuellen Negativtest.

„Der Boss“ ist zurück: Bis September plant Bruce Springsteen 30 abendliche Auftritte im St. James Theater in New York. © Quelle: St. James Theater

Wer an einem solchen Abend nur Krach aus großen Gitarrenverstärkern erwartet, liegt ganz falsch. Springsteen kommt nicht zuletzt als Geschichtenerzähler auf die Bühne. Respektvoll notierte die „New York Times“, wie Springsteen über die Bedeutung von Heimatstädten redet und auch darüber, wie wichtig es sei, sich für Gerechtigkeit einzusetzen.

Seinen vorsichtigen Optimismus mit Blick auf sein Amerika packte Springsteen in den Satz: „The future is not yet written.“

Mit dieser Haltung kann man sich sehr gut auch dem nächsten 4. Juli nähern...

Das USA-Newsletter-Team geht jetzt in den Sommermodus über. Die nächste Ausgabe bekommen Sie in 14 Tagen, am 13. Juli.

Bis dahin: stay sharp – and stay tuned!

Ihr Matthias Koch

