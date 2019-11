Wer ist Boliviens Übergangspräsidentin Jeanine Añez?

Anzeige

La Paz. Jeanine Añez, die 52-jährige Senatorin, Frauenrechtsaktivistin und Anwältin, versucht das Machtvakuum in Bolivien nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales zu füllen. Añez ist zweite Vizepräsidentin des Senats und erklärte sich am Dienstag selbst zur Übergangspräsidentin des Landes.

In der politischen Krise ist unklar, in welchem Ausmaß die Bolivianer sich hinter ihr versammeln - oder ihr vorwerfen, die Gelegenheit zur Machtergreifung wahrgenommen zu haben.

Neben Morales war auch jeder andere laut Verfassung mögliche Staatsvertreter zurückgetreten, sein Vize sowie die Vorsitzenden des Senats und Abgeordnetenhauses. Damit wurde der Weg für Añez frei.

Sie wolle den Bolivianern "Sicherheit geben", sagte sie Journalisten am Montag mit Tränen in den Augen. "Ich möchte eine Lösung in der schreckliche Krise bieten, die wir durchleben."

Die Aufgabe des Übergangspräsidenten ist, das Land zu leiten, während sich dieses auf Neuwahlen innerhalb von 90 Tagen vorbereitet. Añez benötigt die Unterstützung der Abgeordneten im Senat - Garantien, dass sie diese auch im von Morales-Unterstützern geprägten Kongress bekommt, gibt es nicht. Sollte sie vom Senat bestätigt werden, wäre sie die zweite Frau, die als Interimspräsidentin Boliviens dient. Lidia Gueiler hatte diese Rolle zuvor 1979/1980 inne.

Añez war Anwältin, bevor sie sich der Politik zuwandte. Sie setzt sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt ein. Sie hat ebenfalls als Fernsehmoderatorin gearbeitet und war Direktorin der Station Totalvisión in der Stadt Trinidad, in der Amazonas-Region Beni.

Añez gehört der bisher oppositionellen sozialdemokratischen Partei Movimiento Demócrata Social an. 2006 wurde sie in eine Versammlung berufen, um die bolivianische Verfassung zu reformieren.

RND/AP/cle