Wer bei islamistischer Gewalt schweigt, macht sich mitschuldig

Anzeige

Anzeige

Berlin. Mediale Debatten und Relevanz sind nicht immer deckungsgleich. Die Bedrohung der offenen Gesellschaft durch den Islamismus etwa hat in den vergangenen Monaten praktisch keine Rolle gespielt, dabei war die Gefahr durch selbst ernannte Gotteskrieger nie weg. Frankreich erlebt zurzeit schmerzhaft, dass eine bestehende Krise keine Garantie dafür ist, dass nicht noch eine zweite, dritte oder vierte hinzukommen können. Neben Corona, Konjunktur und Klima muss Präsident Emmanuel Macron nun auch noch eine Antwort auf die Frage geben, wie die Republik auf mehrere blutige Terroranschläge im Namen Allahs reagieren soll.

Und auch in Deutschland hat der religiöse Fanatismus ein Opfer gefordert. Der Täter, der Anfang Oktober in Dresden zwei Männer mit einem Messer angegriffen und einen von ihnen getötet hatte, war ein polizeilich bekannter islamistischer Gefährder. Trotzdem bleibt es erstaunlich ruhig. Vor allem die politische Linke, die den Antirassismus zu einem wichtigen Teil ihres Wesenskernes erkoren hat, scheut die Debatte über gewalttätige Einwanderer. Sie will nicht das Geschäft der Rechten betreiben und hält sich lieber zurück.

Dieses Versagen hat Juso-Chef Kevin Kühnert bereits nach der Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty zu Recht kritisiert. Politisch motivierte Gewalt gegen Menschen zielt am Ende immer gegen die offene Gesellschaft und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie geht uns alle deshalb etwas an, ganz egal, welche politische Ausrichtung, Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung Täter oder Opfer auch haben mögen. Politische Scheuklappen oder gar eine Bewertung von Straftaten nach Gesinnung verbieten sich. Wer Gewalt nicht zweifelsfrei verurteilt und sich ihr entschlossen entgegenstellt, macht sich mitschuldig.