Wenn Söder Merkel für “den engagierten Vortrag” dankt

Es gibt diesen Moment, in dem aus der Corona-Krise kurz eine Werbeveranstaltung wird und gleichzeitig der Vorhang ein wenig beiseite rutscht. Für ein paar Sekunden gibt es einen freien Blick auf die unschönen Seiten der Politik. Und das beginnt ausgerechnet mit einer Frage nach mehr Leichtigkeit: Die Ministerpräsidenten der Länder haben mit Kanzlerin Angela Merkel erneut über die Krise gesprochen und in der Pressekonferenz will ein Journalist wissen, wie es denn wohl werden wird mit dem Sommerurlaub in diesem Jahr.

„Ich kann nur zu Dingen profunde Aussagen machen, die ich überblicken kann“, antwortet Merkel streng und direkt zugleich. „Reisen steht jetzt noch nicht auf der Agenda.“ Keine Leichtigkeit mehr, keine Entspannung. Dabei hat Merkel gerade noch aufgezählt, wo es Lockerungen gibt und noch weitere in Aussicht gestellt.

Söder schaltet sich ein. Als derzeitiger Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist er nach Berlin gereist, genauso wie Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher als Vertreter der SPD-geführten Länder. Ihre Amtskollegen waren zur Verhandlungsrunde per Video aus ihrer Heimat zugeschaltet.

Söder hat sich oft über Berlin mokiert, aber jetzt kann es eigentlich nicht besser laufen: In der größten Krise seit Jahrzehnten sitzt er im Kanzleramt neben der Kanzlerin und kann erklären, wie es weitergehen soll.

Wer ist zu Gast bei wem?

Der Bayer hat gute Umfragewerte, er wird als Unions-Kanzlerkandidat gehandelt. Er dementiert regelmäßig entsprechende Ambitionen. Aber gerade macht er nicht den Anschein, als ob er seinen eigenen Dementis noch glaubt. Zuweilen wirkt es, als wäre eher Merkel zu Gast bei Söder, nicht umgekehrt – zum Beispiel wenn dessen Vortrag so lang wird, dass man vergessen kann, dass Merkel bereits gesprochen hatte.

Aber es geht ja ganz konkret auch um den Sommerurlaub: Wenn Auslandsreisen noch nicht möglich seien, müsse man „ja nicht nach Österreich fahren“, verkündet Söder nach Merkels zurückhaltender Antwort. „Man kann auch in Bayern Urlaub machen.“ Er lächelt breit.

Ein paar Wochen lang hat Söder den strengen Beschränker gegeben, jetzt wird er zum König der Gemütlichkeit und Vertreter des bayerischen Tourismusverbands. „Der Norden hat auch Super-Möglichkeiten“, wirft Merkel ein – und behält nicht das letzte Wort. „Damit ist geklärt, wo man hinfährt“, sagt Söder. „Nach Norden oder Süden. Der Westen ist nicht dabei.“

Damit ist auch geklärt, dass der Wettkampf zwischen Söder und Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und ebenfalls möglichen Kanzlerkandidaten, andauert.

Debatte um die Spielplätze

Es passt dazu, dass die Ministerpräsidenten kurz zuvor beschlossen haben, dass die Spielplätze wieder aufmachen sollen. Die Runde diskutiert eine Weile darüber. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) etwa warnt, die Bewältigung der Coronakrise auf dem Rücken der Eltern auszulassen. Denn Kontaktbeschränkungen auf Spielplätzen – wie soll das eigentlich gehen? Aber Berlin hat schon Tatsachen geschaffen, die Flatterbänder um Sandkästen, Schaukeln und Rutschen sind weg oder zerrissen.

Auch andere Länder drängen. Also doch: Spielplätze auf. „Bereinigende Maßnahmen“, so nennt Tschentscher das anschließend beschwichtigend. Es heißt nichts anderes als: Wir versuchen, ein zumindest halbwegs einheitliches Bild abzugeben.

Die „Bereinigung“ bei den Ladenöffnungen wird verschoben, obwohl es da auch ein bisschen durcheinander geht und mittlerweile schon Gerichte die Bund-Länder-Begrenzung auf 800 Quadratmeter Ladenfläche kassiert haben.

Auch die Gastronomie wird sich gedulden müssen. Unter Alkoholeinfluss werde es schwierig mit dem Abstandhalten, sagt Söder.

Einige Länder haben die Öffnung von Sporteinrichtungen schon angekündigt. Tennisverbände und Golfclubs drängelten besonders, heißt es bei den Verhandlern. Aber auch dieser Punkt wird vertagt. Auch die Fußball-Bundesliga muss noch warten.

Für die Schulen verrät Merkel schon mal so viel: Es würden nicht entweder die großen oder die kleinen Schüler wieder in die Klassenzimmer zurückkehren dürfen. „Es wird eher ein paralleler Prozess verschiedener Altersgruppen.“

Mangelnde Klarheit oder Lernkurve?

„Sehr klare Entscheidungen“ werde man dazu kommende Woche treffen, kündigt Merkel an. “Vorsicht bleibt das Gebot.” Sie sieht ausgeschlafener aus als zu Nicht-Corona-Zeiten. Das viele Reisen, zu Konferenzen, Staatsbesuchen und Vorträgen, fällt gerade weg.

Aber war sie denn klar in ihren Entscheidungen, mit unterschiedlichen Orientierungsgrößen von Infektionsverdoppelung bis Reproduktionsrate? Und was ist mit den Wissenschaftlern, die sie beraten und immer wieder etwas Neues oder auch mal Anderes sagen?

„Kennzeichen der Wissenschaft ist, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt“, sagt Merkel und hält eine lange Verteidigungsrede für die Experten. Die Bedingungen könnten sich verändern, der Virus könne mutieren, man lerne ständig dazu. „„Man hat immer etwas Neues. Deshalb ist Wissenschaft so spannend“, sagt Merkel. Sie wisse das von früher. In der Politik sei es ja manchmal etwas anders.

Er danke für den engagierten Vortrag, sagt Söder.

