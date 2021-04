Weniger unbegleitete Minderjährige stellen Asylantrag in der EU

Besuch des griechischen Ministers für Migration and Asyl, Notis Mitarakis, zusammen mit dem Außenminister der Slowakei, Ivan Korcok (2.v.li.), im Camp für Flüchtlinge und Einwanderer in Eleonas. Die meisten unbegleiteten Minderjährigen stellen in Griechenland ihren Erstantrag auf Asyl. © Quelle: imago images/ANE Edition