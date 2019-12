Weniger Großspenden an Parteien: Keine Gefahr für die Demokratie

Anzeige

Berlin. Wenn Konzerne Spenden an politische Parteien stoppen, dann sei das vielleicht populär, letztendlich aber „verantwortungslos“. Es gefährde die Demokratie und sei „dumm“. Als Daimler im April bekannt gab, erst einmal auf Geldzuwendungen an die Parteien verzichten zu wollen, holte Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß zum verbalen Rundumschlag aus.

Doch der CDU-Politiker irrt. Die Demokratie ist keinesfalls gefährdet, wenn der Stuttgarter Autobauer sich dagegen entscheidet, CDU und SPD jeweils 100.000 Euro zu überweisen.

Die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. So heißt es in es unserem Grundgesetz. Auch bei zurückgehendem Aufkommen aus Großspenden ist die Erfüllung ihres in der Verfassung verankerten Auftrags mitnichten in Gefahr. Sie mögen in den vergangenen Jahren Budget-Einschnitte zu verkraften gehabt haben. Aber sie stehen keinesfalls kurz vor der Pleite.

Weniger Nährboden für Verschwörungstheoretiker

Handlungsfähig sind sie wie eh und je. Außerdem sind Großspenden keinesfalls die einzige Säule, auf der die Finanzierung der Parteien ruht. Staatliche Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge sind sehr viel wichtiger. Weniger Großspenden von Unternehmensseite können dazu führen, dass die Glaubwürdigkeit der politischen Akteure gestärkt wird.

Je weniger Geld an Parteien fließt, desto geringer der argumentative Nährboden für Verschwörungstheoretiker, die wittern, dass politische Entscheidungen käuflich sein könnten. Es gilt in polarisierten Zeiten wie heute, schon den Eindruck zu vermeiden, dass es so sein könnte.

Transparenz schafft Vertrauen. Und noch mehr Transparenz könnte noch mehr Vertrauen schaffen. Deshalb wäre jede Reform, die diesem Zweck dient, ein wichtiger Schritt. Sie sollte auch dort ansetzen, wo es nicht unmittelbar um Spenden geht: zum Beispiel beim Sponsoring von Partei-Events.