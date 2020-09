Weltraumbahnhof in der Nordsee: Wann soll das Projekt starten, welche Fragen sind noch offen?

Anzeige

Berlin. Das Konzept für einen Weltraumbahnhof in der Nordsee hat ein Unternehmen für Windparkprojekte entwickelt – gemeinsam mit den drei deutschen Raumfahrt-Start-ups und der maritimen Wirtschaft. Das geht aus einem Beitrag des “Handelsblatt” hervor, dem das Strategiepapier vorliegt. Die Plattform und die Begleitschiffe würden demnach für Starts jeweils aus dem Heimathafen Bremerhaven starten. Eine Privatfirma soll den mobilen Startplatz betreiben.

Bis zu 1100 neue Kleinsatelliten jährlich

Als Betreiber kämen Reedereien infrage, die bereits heute Windräder aufs Meer bringen. Abheben würden die Raketen nämlich von Schiffen oder Plattformen, wie sie bisher schon für das Aufstellen von Windrädern genutzt werden. Zudem hätte eine Analyse gezeigt, dass es möglich sei, von dort aus Satelliten in polare und sonnensynchrone Umlaufbahnen zu bringen.

“Diese Positionen werden immer wichtiger, weil Satelliten, die über die Pole fliegen, die gesamte Erdoberfläche abdecken”, sagte Marco Fuchs, Chef des Raumfahrtkonzerns OHB SE, dem “Handelsblatt”. Bisher würden diese Orbits nur selten genutzt werden, “aber das Interesse der kommerziellen Raumfahrt daran ist riesig”, so Fuchs. Die Hälfte der künftig etwa 1100 neuen Kleinsatelliten jährlich sollen in diese Orbits gebracht werden.

Welche Raketen sollen in der Nordsee starten können?

Das Konzept des BDI sieht nach den Informationen des “Handelsblatt” einen Startplatz für Kleinraketen in der Nordsee vor. Es sei der letzte notwendige Baustein für eine erfolgreiche New-Space-Strategie Deutschlands. Unter “New Space” verstehe man, seit Elon Musk Space X gründete, die kommerzielle Raumfahrt: Die hier aktiven Unternehmen würden immer kleiner werdende Satelliten sowie “Microlauncher” mit einer Nutzlast von 500 bis 1000 Kilogramm bauen. Für sie soll der Weltraumbahnhof in der Nordsee errichtet werden. Zum Vergleich: Die kleinste Falcon-Rakete befördert etwa 15 Tonnen bei Wiederverwendung der Erststufe pro Flug in den Orbit. Bis zu 22 Tonnen sind es sogar, wenn diese nicht wieder verwendet wird.

Stören die Raketenstarts auf hoher See die Menschen an Land?

Die Starts würden auf hoher See erfolgen. Menschen an Land sollen mit dem Lärm also nicht belästigt werden. Beim Start aus dem äußersten nördlichen Zipfel der deutschen “Ausschließlichen Wirtschaftszone” in der Nordsee würden die Raketen nur über Wasser fliegen.

Umweltschutz, Schiffs- und Flugverkehr: Welche Fragen bleiben offen?

Eine schwimmende Plattform im Meer sei in der Vergangenheit bereits als Startplatz genutzt worden. Viel anspruchsvoller werde es sein, “solche Dinge wie temporäre Luftverkehrssperrungen und die Vereinbarkeit mit anderem Schiffsverkehr zu klären”, so Marco Fuchs im Bericht des “Handelsblatt”. Auch die Belange von Umwelt- und Naturschutz seien zu berücksichtigen und “andere Nutzungen wie Fischerei und Offshore-Windparks selbstverständlich auch”.

Wer soll den Weltraumbahnhof in der Nordsee nutzen?

Ein deutscher Startplatz sollte nach dem Konzept des BDI allen europäischen und internationalen Partnern zur Nutzung offen stehen. Es gebe drei private Hersteller von sogenannten “Microlaunchern” in Deutschland, die 2021/22 auf den Markt kommen sollen. Keines der drei Unternehmen verfüge aber über einen vertraglichen Startplatz in Europa, heißt es.

Wann soll das Weltraumprojekt in Deutschland starten?

Bis 2022, wenn die ersten deutschen Microlauncher verfügbar sein sollen, könnte man nach dem BDI-Konzept die Nordsee-Startinfrastruktur einsatzfähig haben, schreibt das “Handelsblatt”.

Wie soll der Weltraumbahnhof in der Nordsee finanziert werden?

Im Vergleich zu sonstigen Infrastrukturinvestitionen soll der Weltraumbahnhof nicht einmal besonders teuer sein: Nach dem Bericht im “Handelsblatt” müsse der Bund in den ersten sechs Jahren Anschubkosten von 30 Millionen Euro finanzieren – so viel, wie drei Kilometer Autobahn kosten. Im Anschluss sollte sich der Bund mit Aufträgen für Starts beteiligen.

Was sagt die Politik zum Weltraumbahnhof?

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgeschlossen für die Errichtung eines deutschen Weltraumbahnhofs gezeigt. Das Bundeswirtschaftsministerium will das Konzept des BDI nun genau prüfen, darunter falle auch der Vorschlag für die Nordsee. Es habe bereits ein Treffen von Raumfahrtunternehmen und Beamten im Ministerium gegeben, wie das Wirtschaftsministerium bestätigte. “Eine deutsche Startplattform ist technisch machbar, strategisch und wirtschaftlich sinnvoll”, heißt es wohl in dem Strategiepapier. Die Realisierung sei eine politische Entscheidung und keine technische Frage.

Wo gibt es weitere Weltraumbahnhöfe in Europa?

Seit einigen Jahren werden in Europa neue Startplätze gesucht. Im Planungsstadium befinden sich Plätze auf den Azoren, in Schottland, Schweden und Norwegen. Den einzigen einsatzbereiten Weltraumbahnhof Europas gibt es bislang nur in Französisch-Guayana nahe Kourou. Der ist aber mehr als 5000 Kilometer vom europäischen Festland entfernt. Kurzfristige Starts sind daher nicht möglich.

Wie schicken deutsche Hersteller kleine Satelliten bisher ins All?

Bislang würden auch Kleinsatelliten nur von den altbekannten Startplätzen in den USA, Russland und Französisch-Guayana ins All befördert. Die Hersteller müssen auf den jeweils nächsten Start einer Ariane- oder Falcon-Rakete warten und ihre Satelliten dann als Zuladung anbringen, berichtet das “Handelsblatt” weiter. Das sei teuer und aufwendig, auch weil für das Verschicken der Satelliten an die weit entfernten Auslandsstartplätze Exportgenehmigungen für sicherheitssensible Güter nötig seien. Zudem würden die Großraketen meist nicht die polaren und sonnensynchronen Orbits anfliegen.