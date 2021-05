Welche Sanktionen gegen Belarus wirklich wirksam wären

Anzeige

Anzeige

Berlin/Minsk. Die belarussische Opposition betrachtet die Sanktionen der Europäischen Union seit Langem als unwirksam und kritisiert das schwache Auftreten Brüssels gegenüber Diktator Alexander Lukaschenko. So sagte der im polnischen Exil lebende ehemalige belarussische Kulturminister Pawel Latuschka im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), es gebe bislang Sanktionen gegen 80 Personen des Regimes und gegen zwei Unternehmen. Das sei lächerlich. Schon Anfang Mai rief Latuschka gegenüber dem RND die EU auf, „endlich zu handeln“. Er sagte: „Wir brauchen umfassende ökonomische Sanktionen, und zwar schnell, effektiv und kurzfristig.“ Und dabei sollte die EU keine Angst vor Russland haben.

ZUM THEMA Lufthansa, Air France und Finnair setzen Flüge über Belarus aus

Europa muss aufhören, „Russland zu fürchten“

Anzeige

Das forderte auch der belarussische Schriftsteller Sasha Filipenko, der derzeit in der Schweiz lebt. Er kritisierte im Gespräch mit dem RND, er habe den Eindruck, dass Russland immer ein großer Faktor ist, auf den jeder Rücksicht nimmt. „Es ist wie in einer Schulklasse“, sagte Filipenko, „wo es einen großen bösen Jungen gibt, der lauter Blödsinn macht, sich an keine Regel hält, und jeder arrangiert sich irgendwie, damit er selbst in Ruhe gelassen wird.“ Filipenko: „Das Wichtigste wäre, dass Europa aufhört, Russland zu fürchten.“

Die Behörden der autoritär regierten Republik Belarus hatten am Sonntag ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mithilfe eines Kampfjets zur Landung in Minsk gebracht – angeblich wegen einer Bombendrohung. Nach EU-Angaben waren 171 Menschen an Bord, darunter Blogger und Regimekritiker Roman Protassewitsch, der dann in Minsk festgenommen wurde.

Anzeige

Nach der jüngsten Bilanz des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft (OA) belegt Belarus im 1. Quartal 2021 mit einem Volumen von 466 Millionen Euro Platz 17 von 29 Partnerländern im Osteuropahandel. Gegenüber Vorjahr ging der Handelsumsatz um 14, 3 Prozent zurück, wobei die deutschen Exporte immer noch deutlich größer waren als die Import aus Belarus. Deutschland exportiert vor allem Maschinen, chemische Erzeugnisse und Kraftfahrzeuge nach Belarus. Importiert werden vor allem Stahl und Eisenprodukte, Rohstoffe wie Kali und Holz für die Möbelindustrie. Derzeit sind rund 300 deutsche Firmen in dem Land mit neun Millionen Einwohnern präsent.

Video Blogger Protassewitsch meldet sich - Opposition besorgt 1:20 min Einen Tag nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus hat sich der festgenommene Blogger Protassewitsch in einem Video zu Wort gemeldet. © dpa

Anzeige

Aus Befragungen unterschiedlicher belarussischer Quellen hat das RND wichtige Sanktionsforderungen zusammengestellt, die nach Ansicht der Opposition wirksamer wären als das, was die EU bisher unternommen hat:

Politische Mittel

Belarus sollte aus Interpol ausgeschlossen werden, weil das Regime versucht, über Fahndungsmechanismen an Aufenthaltsorte von Oppositionellen heranzukommen, um diese zu verhaften. Nach Angaben des Organisationsteams von Pawel Latuschka wurde in Belarus aus 40 bis 50 Offizieren eine Spezialeinheit aufgebaut, die Oppositionelle im Ausland aufspüren und liquidieren soll.

Das Regime in Minsk sollte von der EU als terroristische Größe eingestuft und auch so behandelt werden.

Die EU sollte alle belarussischen Staatsunternehmen und private Unternehmen boykottieren, die Lukaschenko nahestehen.

Einreiseverbote in die EU für Staatsbedienstete und Mitglieder ihrer Familien.

Wirtschaftliche Mittel