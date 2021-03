Weitere Frau wirft New Yorks Gouverneur Cuomo sexuelle Belästigung vor

Anzeige

Albany. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sieht sich mit einem weiteren Vorwurf der sexuellen Belästigung konfrontiert. Eine Frau sagte am Montag bei einer Zoom-Pressekonferenz, der Demokrat habe bei einem Besuch in ihrem Haus im Raum Rochester im Frühling 2017 ihr Gesicht in seine Hand genommen und ihr auf beide Wangen geküsst. Anlass von Cuomos Visite waren Flutschäden an ihrem Anwesen nach Überschwemmungen nahe dem See Lake Ontario. Während Cuomo ihr Haus begutachtet habe, habe er kurz innegehalten und ihr gesagt: „Sie sind wunderschön“, schilderte die Frau bei der Pressekonferenz mit der Anwältin Gloria Allred.

Dann habe Cuomo vor ihrem Haus erneut ihre Wange geküsst, ihre Hand genommen und gefragt, ob es irgendetwas anderes gebe, das sie wolle. Mit Gewalt habe er „mit seiner anderen großen Hand mein Gesicht gepackt und meine Wange geküsst“, berichtete die 55-jährige Frau weiter. Er habe sie grob behandelt. Mit ihrer Körpergröße von etwa 1,50 Metern habe sie das Gefühl gehabt, dass der Gouverneur wie ein Turm über ihr aufgeragt sei. Sie habe den Eindruck gehabt, dass er sich „höchst kokett und unangemessen“ verhalten habe, insbesondere vor ihrer Familie und Nachbarn. Sie habe großes Unbehagen verspürt.

Cuomo wischt Rücktrittsforderungen beiseite

Cuomos Anwältin Rita Glavin erklärte am Montagabend (Ortszeit), der Gouverneur habe schon „häufig“ Menschen in New York in Krisenzeiten mit „Umarmungen und Küssen zu trösten“ versucht.

Mehrere Frauen, darunter Ex-Mitarbeiterinnen Cuomos, haben ihm vorgeworfen, seine Machtposition ausgenutzt und sie mit unerwünschten Berührungen wie Umarmungen und Küssen belästigt zu haben. Er habe sie auch auf unangemessene Weise über ihr Sexualleben ausgefragt und Sprüche über ihr äußeres Erscheinungsbild gemacht. Cuomo hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Gleichwohl entschuldigte er sich dafür, falls er bei anderen Unbehagen ausgelöst habe. Rücktrittsforderungen auch aus den Reihen seiner Demokraten hat er beiseitegewischt.