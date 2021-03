Weitere Ex-Mitarbeiterin wirft Gouverneur Cuomo Fehlverhalten vor

Anzeige

Anzeige

Eine weitere Frau wirft dem New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz vor. Die 35-jährige Ana Liss sagte dem „Wall Street Journal“ am Samstag, als sie als Beraterin für ihn gearbeitet habe, hätte er sie „Sweetheart“ (etwa „Süße“, „Schatz“) genannt, einmal ihre Hand geküsst und persönliche Fragen etwa nach einem Partner gestellt. Manchmal habe er sie mit einer Umarmung und einem Kuss auf beide Wangen begrüßt, sagte Liss. Sie war zwischen 2013 und 2015 für Cuomo tätig.

Anfangs habe sie dieses Verhalten als harmlos abgetan, aber dann habe es sich mehr und mehr gestört; sie habe es als herablassend und bevormundend empfunden. „Es ist wirklich nicht angemessen, in keiner Situation.“ Stattdessen wünsche sie sich, dass er sie ernst genommen hätte.

Ein Sprecher von Cuomo reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AP. Dem „WSJ“ sagte er, ein Teil des von Liss' beschriebenen Verhaltens sei unschuldiges, übertrieben freundliches Verhalten, das Politiker oft bei öffentlichen Veranstaltungen an den Tag legten. „Reporter und Fotografen haben seit 14 Jahren über den Gouverneur berichtet, sehen, wie er Männer und Frauen küsst und für Bilder posiert“, sagte Rich Azzopardi. An einem Empfang seien Hunderte Menschen und er posiere mit Hunderten Menschen: „Das ist, was Leute in der Politik machen.“

Cuomo weist unangemessen Verhalten zurück

Liss reichte eigenen Angaben nach nie eine formelle Beschwerde gegen Cuomo ein. In den vergangenen Tagen sind mehrere Frauen an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, der Demokrat habe sie nach ihrer Auffassung sexuell genötigt oder sie hätten sich durch ihn erniedrigt und unwohl gefühlt. Eine frühere Beraterin sagte, Cuomo habe unangemessene Kommentare über ihr Aussehen gemacht und sie einmal auf die Lippen geküsst. Eine andere schilderte, der Gouverneur habe gefragt, ob sie je Sex mit älteren Männern gehabt habe - und das habe sie so verstanden, als wolle er ihr Interesse an einer Affäre prüfen.

Anzeige

Eine weitere Frau, die nicht mit ihm arbeitete, schilderte, wie er seine Hände an ihr Gesicht gelegt und gefragt habe, ob er sie küssen könne.

What's up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

In einer Pressekonferenz am Mittwoch wies Cuomo zurück, jemals jemanden unangemessen angefasst zu haben. Er entschuldigte sich für Verhalten, das mit ihm arbeitende Frauen aufgebracht habe. Empfinden und Verhalten hätten sich geändert. „Ich verstehe das und ich werde daraus lernen.“