Wer Corona nicht ernst nimmt, muss zahlen - richtig so

Berlin. Viele Gastwirte in Deutschland dürfen sich derzeit glücklich schätzen, denn sie haben prominente Besucher: Donald Trump war da, Angela Merkel und Olaf Scholz auch. Lenin und Greta Thunberg haben ebenfalls Pizza gegessen und das eine oder andere Bier genossen. Diese Namen entdecken jedenfalls immer wieder die Wirte, wenn sie nach der letzten Runde die Corona-Gästelisten einsammeln, in die sich jeder Besucher eintragen muss.

Diese Fake-Angaben sind in jedem einzelnen Lokal vielleicht die Ausnahme. Doch jeder Fall ist einer zu viel. Am Ende könnten die falschen oder fehlenden Informationen darüber entscheiden, ob die Gesundheitsämter eine Infektionskette schnell nachvollziehen können. Das kann über Leben und Tod entscheiden. Wer das Ausfüllen der Gästeliste nicht ernst nimmt, verhält sich letztlich wie ein Autofahrer, der auf der Straße einen Notarztwagen behindert.

Es ist deshalb völlig richtig, dass sich die Ministerpräsidenten bei ihrer Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel aller Voraussicht nach auf ein Mindestbußgeld von 50 Euro für falsche persönliche Angaben einigen werden. Das wird abschreckend wirken. Es gibt Menschen, die einfach immer noch nicht begriffen haben, dass Deutschland bei den Infektionszahlen harte Zeiten bevorstehen. Die kalte Jahreszeit kommt, mehr Menschen werden sich wieder drinnen aufhalten. Zudem schwächt die saisonale Grippe das Immunsystem.

Ein bundesweites Ampelsystem, wie von Ober-Corona-Bekämpfer Markus Söder vorgeschlagen, wird es dagegen wohl nicht geben. Die Idee hat zwar Charme, weil die Akzeptanz von Einschränkungen durch bundesweit einheitliche Regelungen steigen dürfte. Doch das Infektionsgeschehen ist nach wie vor regional sehr unterschiedlich, so dass Automatismen fehl am Platz sind. Es macht eben nach wie vor einen starken Unterschied, ob ein Ausbruch in einem Pflegeheim die Zahlen in einem Landkreis nach oben schnellen lässt, sich ein Unternehmen zu einem Hotspot entwickelt oder eine wilde Party im Stadtpark. Mit einem Alkoholverbot wird man in einem Pflegeheim wenig ausrichten können.