Weil Pelosi teilnimmt: Trump sagt Mittagsessen zum St. Patrick’s Day ab

Anzeige

Anzeige

West Palm Beach. US-Präsident Donald Trump will wegen seiner politischen Gegnerin, der Top-Demokratin Nancy Pelosi, nicht am traditionellen Mittagessen zum St. Patrick’s Day teilnehmen.

“Da die Sprecherin (des Repräsentantenhauses) sich entschlossen hat, diese Nation mit ihren Aktionen und ihrer Rhetorik auseinander zu reißen, wird der Präsident nicht an Momenten teilnehmen, in denen sie so oft wählt, Zwietracht und Uneinigkeit voranzutreiben”, teilte Trumps Sprecher Judd Deere per E-Mail mit.

Stattdessen werde Trump mit dem irischen Präsidenten Leo Varadkar im Weißen Haus feiern - fünf Tage vor dem eigentlich St. Patrick’s Day am 17. März.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Mittagessen wird traditionell von der Sprecherin des Repräsentantenhauses ausgerichtet. Abgeordnete des Hauses und Senatoren feiern dabei gemeinsam die Beziehung zwischen den USA und Irland.

Pelosi: Es handelt sich um eine Tradition jenseits parteilicher Differenzen

"Man könnte denken, dass das Weiße Haus unbedeutende, parteiliche Politik zu dieser historischen Gelegenheit beiseite legen könnte", teilte ein Sprecher von Pelosi, Drew Hammill, mit.

Im vergangenen Jahr hatte Pelosi gesagt, bei dem Mittagessen handelte es sich um “eine Tradition, wo wir von unseren Differenzen absehen, ob sie politisch oder auf irgendeine andere Art rivalisierend sind”.

Anzeige

Trump ist noch immer erzürnt, weil Pelosi im Dezember im demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einleitete. Dieses endete mit einem Freispruch im Senat im Februar.

Das Mittagessen ist seit 1987 eine Tradition, nur vier Mal verpasste ein Präsident es bisher. Bill Clinton entschuldige sich 1997, weil er zwei Tage zuvor eine Knie-OP hatte. George W. Bush verpasste es 2003, wenige Tage vor der US-Invasion im Irak. Zuerst hatte die Zeitung "Politico" darüber berichtet.

Anzeige

RND/AP