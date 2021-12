Umfrage unter Politikern: Weihnachten „im kleinen Kreis“ mit „ein bisschen Ruhe“

Anzeige

Berlin. Keine Fernreisen, kein Extremsport, keine Partys - Politiker wollen an diesem Weihnachten in der andauernden Corona-Krise Vorbilder sein und feiern das Fest fast immer „im kleinen Kreis“. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Nachrichtensenders „Welt“, auf die einige prominente und weniger prominente Bundespolitiker geantwortet haben. „Ruhig, familiär, kleiner Kreis“ - die knappe Antwort des FDP-Finanzministers Christian Lindner steht stellvertretend für die Feiertagspläne der Politiker-Zunft.

„Das war ein hektisches Jahr für alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Politik. Die Wahlen stecken vielen noch in den Knochen - mir auch. Und deswegen ist jetzt ein bisschen Ruhe angebracht“, meinte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Omid Nouripur, Kandidat für den Parteivorsitz der Grünen, will zwar „viel singen“, aber mit Abstand oder nur innerhalb der Familie. Die Befragten betonten, dass alle, die im kleinen Kreis zusammentreffen, geimpft oder sogar schon geboostert sind - und dass zusätzlich Corona-Schnelltests zum Einsatz kommen. AfD-Politiker werden in der Umfrage nicht zitiert.

Konkrete Angaben zum Festtagsmenü wurden nur selten und dann von Liberalen gemacht. Der Neu-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine freut sich - im kleinen Kreis - auf „schlesische Weißwurst“, während Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (beide FDP) am ersten Weihnachtstag für seine Frau eine Entenbrust brutzeln will.