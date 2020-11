Weihnachtsferien sollen auf 16. Dezember vorgezogen werden

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Weihnachtsferien sollen bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen werden. Das geht aus einer am Dienstagabend nach Beratungen der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) verbreiteten aktualisierte Fassung des Länderentwurfs für die Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch hervor. Bisher wollten die Länder die Möglichkeit schaffen, das die Weihnachtsferien bundesweit am 19. Dezember beginnen. Bei Erkältungssymptomen vor Weihnachten soll darüber hinaus eine großzügigere Testmöglichkeit geboten werden, um die Begegnungen zur Weihnachtszeit so sicher wie möglich zu machen.

Geht Sachsen einen Sonderweg?

Im Widerspruch zu dieser Einigung stand am Dienstagabend ein Tweet des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der verkündete, Sachsen beginne die Weihnachtsferien am 19. Dezember.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In Ländern oder Regionen mit einem hohen Infektionsgeschehen sollen demnach außerdem ab der Jahrgangsstufe 7 Konzepte wie ein Wechselunterricht umgesetzt werden. Damit soll gewährleistet werden, dass Mindestabstände auch im Unterricht eingehalten werden.

Änderungen auch im Einzelhandel

Anzeige

Bund und Länder wollen in der Corona-Krise außerdem schärfere Auflagen für den Einzelhandel. In den Geschäften solle sichergestellt werden, dass sich nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält. Bisher darf sich nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche aufhalten.