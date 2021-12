Die Chance der gründlichen Enttäuschung

Anzeige

Wenn es einen Tag im Jahr gibt, an dem sich viele Menschen gleichermaßen Frieden wünschen, dann ist es wohl Heiligabend. In der Welt wie in der Familie. Man hofft auf Innehalten und Gemeinsamkeit und fühlt mit der geschundenen Bevölkerung in den Konflikt- und Kriegsregionen wie Afghanistan, Syrien, Mali oder der Ostukraine mit.

Man wünscht sich Ruhe, mag sie auch trügerisch sein, weil es keine dauerhafte Lösung gibt - die Sehnsucht ist groß, dass die Menschheit zur Besinnung kommen möge. Das gilt auch für die weltweiten dramatischen Krisen ohne Kanonendonner, aber ebenfalls mit Opfern und Zerstörung: die Corona-Pandemie und der Klimawandel.

2019 war das Klima noch Thema Nummer eins

Weihnachten vor zwei Jahren sah es in Deutschland danach aus, dass die Politik - angetrieben von der jungen Klimaschutzbewegung Fridays for Future - in den 2020er Jahren schwerpunktmäßig gegen die Erderhitzung kämpfen wird, um den nachfolgenden Generationen nicht die Zukunft zu verbauen.

Die Staatsfinanzen waren in Ordnung und der Bundespräsident sagte in seiner Weihnachtsansprache, der Klimawandel habe die Politik tief geprägt - und womöglich auch vor dem eigenen Weihnachtsbaum nicht Halt gemacht. Dann kam Corona.

Das erhoffte neue goldene Jahrzehnt begann düster, aber dann keimte vor einem Jahr um Weihnachten die Erwartung auf, dass die Pandemie mit dem sensationell schnell entwickelten Impfstoff überwunden werde. Die Politik jedenfalls war sich sicher, dass bis Ende September eine hohe Impfquote dem Virus den Garaus machen wird. Deshalb schloss sie eine Impfpflicht aus. Leider weit gefehlt.

Ein bitterer Rückschlag

Nun verbringen wir das zweite Weihnachten unter Corona-Last. Auch Geimpfte sollen ihre Kontakte so weit wie möglich beschränken, das Fest der Liebe nur mit Abstand feiern. Zehntausende Menschen werden sich gar nicht sehen, weil sie infiziert, in Quarantäne oder erkrankt sind.

Welch ein bitterer Rückschlag. Alte Menschen fragen sich, was sie von dem kurzen Rest ihres Lebens noch haben, wenn sie sich weitgehend isolieren sollen. Junge Menschen frustrieren, weil sie - klimabewusst wie sie sind - schon jetzt wissen, dass sie auch nach Überwindung der Pandemie nicht sorglos durch die Welt reisen werden.

Deutschland ist finanziell stabil

Und doch gibt es Hoffnung. Bei allem Schaden, den die Corona-Krise angerichtet hat und noch anrichten wird, die Chance ist da, dass das Land an Erkenntnis gewinnt. Wissenschaftlich, politisch, emotional. Wenn aus Fehlern gelernt und aus Erschöpfung keine Depression wird. Man mag sich keine nächste Krise vorstellen, aber man weiß jetzt, wie stark dieses Land und seine Bürgerinnen und Bürger sind, sie zu bewältigen - bis hin zu der Kleinigkeit, dass Toilettenpapier nicht ausgehen wird.

Deutschland ist trotz der Milliardenkosten zur Bekämpfung dieser Pandemie finanziell stabil. Der Machtwechsel von Angela Merkel zu Olaf Scholz wurde ohne politischen Verletzungen vollzogen. Auch die Demokratie ist stabil. Der Zusammenhalt der Gesellschaft hat Risse, aber es ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der mit dem Staat nichts mehr zu tun haben will.

Weihnachten 2022 wird wieder wie früher

Um bei den Wissenschaftlern, die durch Corona ein neues Bewusstsein für ihre Arbeit geschaffen haben, zu bleiben, sei der Physiker Max Planck zitiert: „Auch eine Enttäuschung, wenn sie nur gründlich und endgültig ist, bedeutet einen Schritt vorwärts.“

Die deutsche Corona-Politik war über weite Strecken eine solch gründliche Enttäuschung, ebenso der Hass und die Hetze von sogenannten Querdenkern gegen die Politik. Bleibt der Schritt vorwärts: die Pandemie gemeinsam in den Griff zu bekommen. Weihnachten 2022 wird dann wieder wie früher.