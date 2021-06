Weidels Spendenaffäre: AfD scheitert vor dem Verwaltungsgericht

Anzeige

Berlin. Die verschleierten Zuwendungen aus der Schweiz an die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel im Bundestagswahlkampf 2017 gelten als illegale Parteispenden. Das hat das Verwaltungsgericht in Berlin am Mittwoch entschieden. Das Gericht wies die Klage der AfD gegen den Bescheid der Bundestagsverwaltung zurück.

Im Sommer 2017 waren Spenden in Höhe von 132.000 Euro - gestückelt in 17 Überweisungen -an den Kreisverband von Weidel überwiesen worden. In der Betreffzeile der Spenden stand „„Wahlkampfspende Alice Weidel Social Media“. Die AfD zahlte die Spenden zurück, allerdings erst sieben bis neun Monate später und nicht in vollem Umfang.

Die Bundestagsverwaltung sieht die Zuwendungen als illegale Parteispenden und hat eine Strafzahlung in Höhe des dreifachen Satzes festgelegt, also 396.000 Euro. Weidel argumentierte jetzt, dass die Spenden für ihren persönlichen Wahlkampf gedacht waren, es also um eine Direktspende handelte.

Für falsch deklarierte Direktspenden sieht das Parteiengesetz eine Strafzahlung in Höhe des doppelten Satzes vor. Allerdings müsste die AfD ihren Rechenschaftsbericht korrigieren, in dem bisher von einer Parteispende die Rede war. Und Weidel müsste das Geld im Nachhinein versteuern. Die Bundestagsverwaltung sah es als erwiesen an, dass die Spenden verschleiert wurden und offenbar von dem Milliardär Henning Conle kamen.

Die Spenden wurden von einem Zürcher Pharmahändler überwiesen. Dieser aber agierte nur als Strohmann. Die Bundestagsverwaltung ist überzeugt, dass das Geld vom deutschen Milliardär Henning Conle kam, der einen Wohnsitz bei Zürich hat. Weidel hat stets zurückgewiesen, Conle zu kennen oder mit ihm in Kontakt zu stehen.

Das Gericht urteilte nun, es könne sich nicht um eine Direktspende handeln, da sie auf ein Parteikonto floss. Direktspenden müssten aber der Politikerin oder dem Politiker ohne Umweg über Parteistrukturen zufließen. Eine Revision vor dem Oberverwaltungsgericht ist zugelassen.

Weidel hält das Urteil für politisch motiviert

Weidel sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), das Urteil sei „ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik“. Eine „junge Oppositionspartei“ werde „für Spenden, die in voller Höhe zurückgezahlt wurden und von denen kein Vorteil erwachsen ist, mit der maximalen Strafe belegt. Das Ganze zu Beginn eines Bundestagswahlkampfs.“

Anfang 2020 hatte das Verwaltungsgericht bereits eine ähnliche Klage der AfD zurückgewiesen. Es ging um eine Strafzahlung in Höhe von 269.000 Euro wegen illegaler Wahlkampfhilfe für den heutigen Parteichef Jörg Meuthen in der baden-württembergischen Landtagswahl 2016. Die Zuwendungen kamen damals ebenfalls aus der Schweiz.

Meuthen hatte damals vor Gericht ausgesagt und von Überlastung und Naivität gesprochen. Weidel kam am Mittwoch nicht selber in den Gerichtssaal.

Die Bundestagsverwaltung bestätigte unterdessen auf RND-Nachfrage, dass die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry ein Gespräch im Referat Parteienfinanzierung geführt hat. Wie das ZDF und das Recherchenetzwerk Correctiv zuerst berichteten, übergab Petry Hinweise auf mögliche weitere finanzielle Unterstützung aus der Schweiz vom Milliardär Conle für die Social-Media-Aktivitäten der Partei. Die Spendenprobleme der AfD könnten sich also noch vertiefen.