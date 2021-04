Wehrhafte Polizei – Taser auf dem Vormarsch?

Anzeige

Sieben Meter weit können die Pfeile sogenannter Distanzelektroimpulsgeräte, umgangssprachlich Taser, fliegen, bevor sie ihr Opfer treffen und sekundenlang unter Stromstöße setzen. In den USA gehören Taser längst zum Repertoire der Polizei dazu. Auch deutsche Sondereinsatzkommandos verfügen schon seit Jahren über Taser. Nun finden die umstrittenen Geräte immer mehr auch Einzug in den Streifendienst. In Rheinland-Pfalz ist seit diesem Frühjahr jeder Streifenwagen mit einem Taser ausgestattet. Im Saarland und in Hessen werden die Elektrogeräte im Streifendienst eingesetzt. In NRW soll demnächst eine Testphase für Taser im Streifendienst beginnen, in Brandenburg und Berlin läuft sie bereits, und auch die Bundespolizei testet die umstrittenen Geräte seit Ende 2020 an drei deutschen Bahnhöfen.

Seit mehr als vier Jahren sind in Berlin 26 Taser im Einsatz. Fünfmal wurden sie bisher gegen Menschen eingesetzt. Siebenmal reichte bereits die Androhung des Einsatzes aus, um die polizeiliche Situation zu lösen, sagte ein Sprecher der Polizei Berlin. Meist ging es bei den Situation darum, Selbsttötungen zu verhindern oder Angriffe mit vordringlich Stichwaffen auf Polizeibeamte abzuwehren. Wird ein Mensch von den beiden Sensoren des Tasers getroffen, setzt dieser für fünf Sekunden die Längsmuskulatur des Körpers unter Strom. Der Mensch ist handlungsunfähig, hat starke Schmerzen. Er hat keine Kontrolle mehr über seine Bewegungen, oft stürzt er.

Hohe abschreckende Wirkung

Ginge es nach der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der kleineren Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), wären die Geräte bald Standard in jedem Streifenwagen. „Taser schließen die Lücke zwischen Schusswaffe, Pfefferspray und Schlagstock“ , sagt der stellvertretende GdP-Vorsitzende Michael Mertens. Bedenken, dass die Taser den Betroffenen gesundheitlich schaden können, hat er nicht. Im Gegenteil: „Es schützt die Kollegen und schone das Gegenüber“, sagt Mertens. Studien hätten gezeigt, dass schon die Androhung des Tasereinsatzes oft dazu führe, dass Angreifer ihr Vorhaben aufgäben. „Egal, wie jemand drauf zu sein scheint, er weiß, der Tasereinsatz wird für ihn unangenehm.“ Allein die Gefahr, dass sich die Person durch einen Sturz verletze, sei nicht auszuschließen, sagt Mertens. Aber die Alternativen seien oftmals auch nicht schonender.

DPolG-Chef Rainer Wendt hat den Taser schon am eigenen Leib ausprobiert. „Mal eine Sekunde lang, das hat mir gereicht, das will ich nicht wieder machen.“ Auch er lobt die abschreckende Wirkung des Tasers. Dass es wie in den USA zu einer vermeintlichen Verwechslung zwischen Taser und Pistole kommen könnte, halten beide Polizeigewerkschaftler für ausgeschlossen.

„Sehr gefährliches Werkzeug“

Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion und ausgebildete Polizeibeamtin, sieht das anders. „Das sind klassische Dinge mitten aus dem Leben, die nicht passieren dürfen, aber leider passieren.“ Mihalic hält Taser für ein „sehr gefährliches Werkzeug“, das für den Einsatz von Spezialkräften gerechtfertigt sei, weil diese die Handhabung häufiger trainierten. „Wie soll regelmäßiges Training im Streifendienst funktionieren?“, fragt Mihalic. Zudem verweist sie auf Fälle aus anderen Ländern, bei denen nach dem Einsatz von Tasern Menschen gestorben seien.

Eine Recherche der Nachrichtenagentur Reuters zeigt etwa, dass in den USA in mehr als 150 Todesfällen nach Tasereinsätzen dieser auch als Todesursache in Autopsieberichten mitaufgeführt wurde.

Auch vom Nutzen der abschreckenden Wirkung der Taser ist Mihalic nicht überzeugt. „Polizisten tragen eine Pistole am Gürtel, warum soll da ein Taser abschreckender sein?“ Zudem dürfe der Erfolg eines solchen Mittels nicht an der Abschreckung gemessen werden, sondern an dessen objektiven Nutzen, so Mihalic. Und dieser ist für die Grünen-Politikerin zu gering, gemessen am Verletzungsrisiko für Beamte und Betroffene.

Testphasen enden teils dieses Jahr

Noch dieses Jahr wird der Berliner Probelauf enden und danach darüber entschieden werden, ob man die Schockgeräte weiter einsetzen und Polizeistreifen flächendeckend damit ausstatten wird. In Bayern hat man sich nach eine Testphase zwar für den Taser, aber gegen dessen Einsatz im Streifendienst entschieden. Hier sollen nur die Einsatzeinheiten der Landespolizei landesweit damit ausgestattet werden. Der Taser „soll grundsätzlich nur im Viererteam eingesetzt werden, um beim Betroffenen weitere Verletzungen zu verhindern und insbesondere auch die eingesetzten Polizisten durch schnelle Zugriffsmöglichkeiten bestmöglich zu schützen“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im November vergangenen Jahres.

In Brandenburg, bei der Bundespolizei und in Nordrhein-Westfalen sollen die Pilotprojekte Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres enden. Dann steht dort die Entscheidung über den Taser an.