Wehrbeauftragte Högl für Corona-Impfpflicht von Bundeswehr-Soldaten

Vorsicht beim Thema Wetter

Ist das überhaupt noch Wetter? Oder schon die Klima­katastrophe? Debatten dieser Art finden jetzt, zehn Wochen vor der Bundestags­wahl, in einer ideologisch extrem aufgeladenen Atmosphäre statt. Ob in der Politik, in sozialen Netzwerken oder im privaten Umfeld: Es drohen Blitz und Donner.