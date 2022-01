Bundestag reagiert auf Omikron-Variante: Schärfere Corona-Regeln ab Mittwoch

Anzeige

Berlin. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen werden auch im Deutschen Bundestag die Sicherheitsmaßnahmen weiter verschärft. Zugang zum Plenarsaal werden bei Sitzungen künftig nur noch Abgeordnete und Mitarbeiter haben, die mindestens doppelt geimpft oder genesen und einfach geimpft sind.

Sie müssen zudem einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen. Das geht aus einem Schreiben des Direktors beim Deutschen Bundestag, Lorenz Müller, an alle 736 Abgeordneten hervor. Es liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor. Dabei genüge der zertifizierte Nachweis eines Antigen-Schnelltests.

FFP2-Masken sind Pflicht

„Geboosterte Personen (drei Impfungen oder Genesung und zwei Impfungen) müssen nicht zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest nachweisen“, heißt es in dem Schreiben.

Wer weder geimpft noch genesen ist, kann die Sitzungen ab dieser Sitzungswoche nur noch dann von der Tribüne aus verfolgen, wenn er ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Wer dies nicht vorweisen kann, bekommt keinen Zutritt mehr. Eine Ausnahme gibt es für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nachweislich nicht impfen lassen können. Sie dürfen die Räumlichkeiten auch mit einem aktuellen negativen PCR-Tests betreten.

Weiter heißt es: „In Zukunft müssen in sämtlichen Liegenschaften des Bundestages ausschließlich FFP2-Masken getragen werden. Die Möglichkeit, stattdessen OP-Masken zu tragen, entfällt.“ Ausgenommen seien Abgeordnete am Rednerpult im Plenarsaal, die amtierende Präsidentin bzw. der amtierende Präsident sowie Mitglieder des Bundestages oder der Bundesregierung bei Wortbeiträgen aus dem Plenum oder auf der Regierungsbank.

Anders wird die Vorgabe in den Ausschüssen geregelt: „Wegen der abweichenden Raumsituation darf die FFP2-Maske dagegen in den Ausschüssen auch bei Wortbeiträgen nicht abgenommen werden“, so der Direktor des Bundestags. Auch in den Ausschusssälen gelte zudem die 2G-plus-Regel. Die Änderungen gelten ab Mittwoch (12. Januar 2022).