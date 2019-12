Wegen Nord Stream 2: Wirtschaft fordert Sanktionen gegen USA

Anzeige

Berlin. Die deutsche Wirtschaft in Russland hat die geplanten Sanktionen der USA gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostseepipeline Nord Stream 2 als Schlag gegen die Energiesicherheit in Europa verurteilt und die Bundesregierung zu Gegenmaßnahmen aufgerufen. „Wir sollten auf Sanktionen, die Europa schädigen, mit Gegensanktionen antworten“, sagte der Chef der deutsch-russischen Auslandshandelskammer (AHK), Matthias Schepp der dpa. Er reagierte damit auf einen Beschluss des Repräsentantenhauses in Washington, die Pipeline mit Strafmaßnahmen zu belegen.

Das Bundeswirtschaftsministerium reagierte allerdings zunächst zurückhaltend. Man bedaure die US-Entscheidung, sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Nun werde genau beobachtet, wie der US-Senat sich verhalte. „Unsere Haltung zu extraterritorialen Sanktionen ist klar: Wir lehnen diese ab“, betonte sie.

Energiesicherheit oder Abhängigkeit

Wirtschaftsexperte Schepp sagte dagegen, die energiepolitische Unabhängigkeit Europas stehe auf dem Spiel. Nord Stream 2 erhöhe die Energiesicherheit in Europa und sorge für günstige Energiepreise auch im Vergleich zum teureren amerikanischen Flüssiggas (LNG). Die USA wollten mit den Sanktionen den Verkauf LNG nach Europa fördern, kritisierte Schepp.

„Deutschland braucht günstige Energiepreise, um mit seinen energieintensiven Industrien im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können“, sagte Schepp. Eine zu hohe Abhängigkeit von russischem Gas in Deutschland, die die USA ins Feld führt, wies er als „Scheinargument“ zurück. Die EU hänge bei „nüchterner Betrachtung der Fakten unzweifelhaft weniger vom russischen Gas ab als Russland von den Deviseneinnahmen für in die EU geleitetes russisches Gas“.

Die Sanktionen würden aber weniger Russland treffen, sondern in erster Linie europäische Unternehmen und deutsche Energieinteressen.

Zufriedene Ukraine

Begrüßt wurden die Sanktionen der USA von der Ukraine. „Gute Nachrichten aus den Vereinigten Staaten“, schrieb Regierungschef Alexej Gontscharuk am Donnerstag bei Twitter. Präsident, Regierung und Parlament würden weiter für die ukrainische Energiesicherheit kämpfen. Das Büro von Staatschef Wolodymyr Selenskyj bezeichnete Nord Stream 2 als „politisches Projekt, das die Energiesicherheit von Europa unterminiere.“

Die Pipeline soll ab dem kommenden Jahr Erdgas aus Russland unter Umgehung Polens und der Ukraine nach Deutschland liefern. Kiew befürchtet, dass dadurch Einnahmen für den Transport russischen Gases in die Europäische Union in Milliardenhöhe verloren gehen könnten.

Der bisher geltende Transitvertrag zwischen Russlands Gaskonzern Gazprom und dem ukrainischen Staatskonzern Naftogaz läuft Ende Dezember aus. Der Abschluss eines neuen Vertrages gilt trotz EU-Vermittlung als unsicher.

Einreisesperren und eingefrorene Konten

Die im US-Verteidigungsetat für 2020 festgeschrieben Maßnahmen gegen Nord Stream 2 und die Pipeline Turkish Stream, die aus Südrussland in die Türkei führt, richten sich gegen Firmen, deren Schiffe die Pipeline-Rohre am Meeresboden verlegen. Top-Managern, die Spezialschiffe für Nord Stream 2 bereitstellen, drohten unter anderem Einreisesperren und das Einfrieren von Vermögenswerten, sagte Außenhandelskammer-Chef Schepp.

Erwartet wird, dass der Senat das Paket noch vor Beginn der Sitzungspause Ende nächster Woche verabschiedet. Das Weiße Haus hat bereits deutlich gemacht, dass US-Präsident Donald Trump das Gesetzespaket unterzeichnen wird.

RND/dpa