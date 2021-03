Verletzungen der Menschenrechte: EU verhängt Sanktionen gegen China

Ein Angehöriger der uigurischen Minderheit in China geht in Ürümqi in der Unruheregion Xinjiang in Nordwestchina vorbei an chinesischen Sicherheitskräften. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten haben am Montag in Brüssel Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit beschlossen. © Quelle: Diego Azubel/dpa