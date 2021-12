Wegen „erhöhter Bedrohungen“: US-Außenministerium rät von Reisen in die Ukraine ab

Anzeige

Anzeige

Washington. Das US-Außenministerium hat Amerikanern angesichts „erhöhter Bedrohungen“ durch Russland von Reisen in die Ukraine abgeraten. In einer neuen Reisewarnung erklärte das Ministerium am Montag, Amerikaner sollten sich über Berichte bewusst sein, dass Russland ein signifikantes militärisches Vorgehen gegen die Ukraine plane und dass sich die Sicherheitssituation im Land verschlechtern könne.

Das Außenministerium veröffentlicht regelmäßig Reisewarnungen. Für die Ukraine galt zuvor bereits eine Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie. Die neue Reisewarnung war jedoch mit Blick auf den Verweis auf den russischen Truppenaufbau an der ukrainischen Grenze ungewöhnlich, der in den vergangenen Tagen die Spannungen zwischen Moskau und Washington verschärfte.

Russland hat wohl bis zu 70.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine

Anzeige

Amerikaner, die sich trotz der Warnung für eine Reise in die Ukraine entscheiden, „sollten sich darüber im Klaren sein, dass ein russisches militärisches Vorgehen die Fähigkeit der US-Botschaft zur Erbringung konsularischer Leistungen, inklusive Unterstützung für US-Bürger beim Verlassen der Ukraine, überall in der Ukraine ernsthaft beeinträchtigen würde“, hieß es.

Anzeige

Russland hat nach Einschätzung von US-Geheimdiensten 70.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen und könnte für Anfang 2022 einen Angriff planen. Moskau streitet dies ab, verlangt jedoch Garantien, dass die Ukraine niemals der Nato beitritt.