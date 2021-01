Zum Schutz Washingtons: Pentagon fordert 6200 Nationalgardisten an

Anzeige

Anzeige

Washington. Das US-Verteidigungsministerium hat nach den tödlichen Ausschreitungen im Kapitol in Washington rund 6200 Nationalgardisten für die Unterstützung der örtlichen Polizei bestellt.

Der geschäftsführende Verteidigungsminister Christopher Miller aktivierte Nationalgardisten aus Virgina, Pennsylvania, New York, New Jersey, Delaware und Maryland für bis zu 30 Tage.

ZUM THEMA Wie Donald Trump vorzeitig seines Amtes enthoben werden könnte

Aus Pentagonkreisen verlautete, damit sollten das US-Kapitol und die Umgebung bis nach der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar geschützt werden.

Video Gewalt am Kapitol: Demokraten geben Trump Mitschuld - selbst Republikaner grenzen sich ab 2:06 min Demokraten gaben dem noch amtierenden US-Präsidenten Trump eine Mitschuld am Sturm auf das Kongressgebäude. Republikaner distanzierten sich von ihm. © Reuters

Die Nationalgardisten sollten in den kommenden Tagen in Washington eintreffen. Es könnten weniger als 6200 ankommen, wenn in den US-Staaten weniger verfügbar sind. Die Einsatzkräfte werden den Angaben nach nicht bewaffnet sein, aber Kampfausrüstung und Schutzkleidung haben.

Am Mittwoch waren bewaffnete Demonstranten in das US-Kapitol gestürmt. Bei den Ausschreitungen starben nach Behördenangaben vier Menschen.